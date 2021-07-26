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訊聯董事長：希望擴大海外細胞治療發展影響力

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

全球疫情催生細胞治療加速發展，訊聯（1784）董事長蔡政憲表示，去年新冠疫情爆發後，利用間質幹細胞治療疫情衍生的急性呼吸窘迫症候群（ARDS），已成為全球細胞治療領域的顯學。訊聯除了與國內八家醫院合作之外，也看好東南亞泰國、印尼等國潛力，希望擴大海外細胞治療發展影響力。

蔡政憲表示，訊聯研究間質幹細胞和自體免疫調節的闗連性，早在2007年就已開始，當時的研究就已包含了ARDS；直到2020年新冠疫情大爆發後，因為新冠疫情引發的ARDS，更成為世界各國熱門研究項目。

蔡政憲表示，全球每年超過300萬人患有ARDS，自疫情發生後，因新冠肺炎疫情導致的ARDS，全球就高達900萬人，也帶動全球間質幹細胞（MSC）治療急性肺損傷的相關臨床研究案，短短18個月成長八倍，共有150案。

值得關注的是，因為東南亞新冠疫情居高不下，當地ARDS患者人數增多。蔡政憲說明，利用間質幹細胞來治療ARDS，包括台灣在內，目前仍以恩慈療法及臨床試驗的方式在進行，但是印尼已在日前提交間質幹細胞治療新冠疫情的緊急使用授權許可（EUA）申請，預期對其他國家間質幹細胞治療ARDS的發展，將帶來很大的激勵作用。

在泰國方面，訊聯合作夥伴，泰國重要醫學中心-拉瑪鐵菩提（RAMA）醫院，自去年起已開始使用訊聯輸出的間質幹細胞，近期更緊急向訊聯追加第二批間質幹細胞申請，細胞總數為40億顆。此外，越南、馬來西亞、孟加拉、印尼等其他國家，也相繼尋求與訊聯的合作機會。

蔡政憲表示，目前國內有八家醫院和訊聯合作，有四個單位使用訊聯提供的細胞，國際上更有五家國際公司為訊聯的CDMO（委託開發與生產）合作夥伴，這些公司分布在歐洲、日本、香港等地。訊聯未來不只要成為細胞治療藥物的供應公司，也要打造成細胞治療技術輸出的國際大廠。

疫情 幹細胞 東南亞

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