騎WeMo Scooter點外帶 「WeMo美食自取」試營運

騎共享機車自取外帶餐，新創共享機車業者WeMo Scooter推出「WeMo 美食自取」服務，今天在雙北、高雄區域試營運上線，近百家餐飲業者加入。在WeMo Scooter App不僅提供共享機車服務，點選「 WeMo 自取」，可直接在地圖上選擇喜歡的餐飲品牌點餐，騎車前往店家自取餐點，成為交通加美食一站式App，首波上線網羅近百家美食業者。「 WeMo 美食自取」希望與餐飲業者一起共創「移動+消費」生活圈，預計年底與上千家餐飲業者合作。

「 WeMo 美食自取」服務試營運首波與快一點餐飲平台策略聯盟，涵蓋雙北與高雄區域近百家餐飲美食。大台北地區知名餐廳，包含台北必吃知名早午餐真芳、好初早餐、健身餐盒少點鹽健康餐盒、連鎖店家胖老爹與撈王鍋物料理等；高雄地區則網羅高雄新購物商場「義享時尚廣場」旗下數十家知名餐飲品牌夥伴。