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疫情帶動外送外帶 foodpanda訂閱制疫情期間暴增七成

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

隨著疫情逐漸緩解，全國降為二級警戒，但逾兩個月的防疫生活帶來前所未有的居家體驗，也改變了大眾的消費型態。全台最大即時外送平台 foodpanda 觀察從5月中疫情升溫前後的訂單數據，發現疫後首度3大消費者趨勢，，包含外送需求大幅提升、積極找樂子打發時間、消費者對花費更為精打細算等。

foodpanda 董事總經理方俊強分析，疫情促使外送、外帶暴增，消費者訂購外送頻率大幅增加，foodpanda外送單量成長三成，消費者平均訂餐次數同步提升；疫情也帶動自煮風潮，使用生鮮外送取代外出購物，熊貓超市生鮮食材類訂單數成長5倍之多，雞蛋、肉品、有機蔬菜等訂單需求大幅提升。外送平台也成為餐飲業新出路，過去多以內用為主的餐廳，近期紛紛加入外送行列，整體合作店家新增逾2成。

疫後消費趨勢也發現，居家期間雖然減少與人互動頻率，大眾更認真透過各種方式找樂子、打發居家時間。三級期間不便外出運動，熊貓超市健身用品成長1.6倍，還有另一派消費者大吃罪惡美食如炸物點心等自我療癒。

第三個趨勢是，疫情讓許多民眾感受到經濟壓力，價格成了消費者最重要的考量因素。疫情期間外送客單價則成長超過1成，進一步分析發現若是小家庭或僅一個人在家時，多數消費者會選擇一次購足整日餐點，甚至一周份量的手搖飲料以節省外送費用。foodpanda的訂閱制「 pandapro 」因為提供外帶外送運費、餐費優惠，疫情期間pandapro 訂閱用戶增加超過70% ， 訂閱用戶平均下單次數是非訂閱者的3倍之多。

疫情 餐飲業 手搖飲料

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