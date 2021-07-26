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疫情警戒降級 柯文哲：北市願慢慢解封

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
台北市長柯文哲說，疫情控制在低度感染之下，他願意慢慢地解封。 圖/台北市政府提供
台北市長柯文哲說，疫情控制在低度感染之下，他願意慢慢地解封。 圖/台北市政府提供

明日開始疫情警戒降為二級，多項管制開始放鬆，台北市長柯文哲今日在台北市疫情指揮中心記者會上表示，在防疫與經濟發展取一個平衡，要慢慢放，若有不對還是要收回來，以每一週七天當一個平均數字做監測來看，若平均每天感染十人、不明感染源二人以下，若控制在這個低度感染之下，他願意慢慢地解封，至於餐廳也不能一下就放鬆，看看戶外餐廳還是什麼，一樣一樣慢慢放。

柯文哲說，防疫政策是看結果論，疫情嚴不嚴重，是看確診數字，現在的確診數字確實是比較低的，但數字降到這麼低的時候，統計上不免會有變動，所以要慢慢放鬆，因為三級警戒一直下去，國家經濟會受不了，原則上我們用一周七天的平均數字來做偵測，若平均每天感染確診十例、不明感染源二例以下，我們就逐步的放寬，但是若超過、情況失控，我們就會收回來管制。

各界關心的雙北餐廳何時可以內用，柯文哲並未給一個確切日期，但他表示，很多人都在問他什麼時候餐廳可以解封，我們就繼續觀察，平均每天感染確診十例、不明感染源二例以下，就會一直放、一直放，事實上餐廳也不能一下就放鬆，看看戶外餐廳還是什麼，一樣一樣慢慢放，這是台北市的策略。

柯文哲指出，疫情到現在，確診數字這麼低，的確在雙北地區是在一個程度控制下來，所以我們要開始慢慢解封，但是還是要管控，所以有一個平均數做監測，來決定我們防疫的鬆緊度，如果防疫可控制，原則上是會逐步放寬的，所以明日起補教業就會放寬。

他還說，我們也會依照各職業類別來看（指管制鬆緊度），而業者也會來陳情，如夾娃娃機、釣蝦場，事實上如果你有來申請，我們會看怎麼做比較安全，就是逐步放寬，所以結論是：如果每天確診數可維持在十例以下，北市府就會慢慢放寬，但情況失控，就會再緊縮回來，以科學統計的概念，用大數字法則來處理。

疫情 柯文哲

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