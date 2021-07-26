安坑輕軌將通車 房產專家：買屋自住可以 投資要小心

新北市新店安坑區域房屋單價約在25萬至35萬之間，對比新店市區的40萬到55萬左右便宜許多，安坑輕軌明年又將通車，外界好奇房價是否將大幅上揚。房地產專家認為，其實輕軌要帶動房價成長效果有限，淡水輕軌就是一個例子，不過安坑現階段價位仍算低，輕軌通車後交通將更便利，對年輕自住客會是好選擇，但是要投資，須謹慎評估。

新店市區主要捷運站周邊區域，平均房價約每坪50萬元，其中公寓、大廈、新成屋分別為39.1萬、45.8萬、54萬元，對年輕人來說較難以負荷。但一線之隔新店溪左岸的安坑地區的公寓大廈及新成屋價格分別是24.8萬、30萬、35.1萬，價格相較於新店市區相對親民，且安坑輕軌預計於2021年底完工通車，交通便利性將大幅增加，不少人認為房價將大幅成長，不過房地產專家對此持保守看法。

屋筆房屋總監陳傑鳴分析，輕軌的便利性仍然不及捷運，通車後要大幅帶動周邊房市上漲是有難度的，像淡海輕軌就是一個例子，當初尚未蓋好時，許多人搶進投資，但蓋好後才發現便利性不夠強，導致許多投資客套牢。

陳傑鳴表示，安坑輕軌通車後對周邊的交通與生活便利度一定會有所幫助，但購屋仍要看整體，安坑在新北市中相對偏遠，若民眾喜歡周邊環境，加上預算有限，該區是不錯的地方，約800萬至1200萬就可以買到不錯的房子，但若是要投資，可能就需要審慎評估。

新北市新店地政事務所補充，目前安坑地區主要生活圈的40歲以下購屋者比例達48%，較捷運新店線周邊的39%高出9%；而50歲以上購屋者則為22%，比新店線周邊的33%低了不少，代表安坑生活圈因為價格便宜，目前主要客群仍是小資族群。