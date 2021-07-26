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奧運奪牌熱潮 推升MOD愛爾達電視收視率增3倍

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導
楊勇緯拿下中華隊首面獎牌、跆拳道羅嘉翎奪銅牌，帶動MOD愛爾達收視率倍增。照片／愛爾達提供
楊勇緯拿下中華隊首面獎牌、跆拳道羅嘉翎奪銅牌，帶動MOD愛爾達收視率倍增。照片／愛爾達提供

中華隊運動健兒表現亮眼，楊勇緯拿下中華隊首面獎牌、跆拳道羅嘉翎奪銅牌，接連的奪牌消息帶起全台觀眾收視東京奧運的熱潮。愛爾達表示，MOD愛爾達電視所轉播的東奧各個賽事轉播的收視率平均都有1以上的表現，家族頻道總收視率較平日成長逾三倍，也帶動其它上架平台的收視熱潮。ELTA.TV網站單日全天總瀏覽數(page view)逼近1,000萬次。

愛爾達表示，桌球好手林昀儒、鄭怡靜在桌球混雙4強賽，強壓韓國隊後雖不敵日本隊無緣金牌戰，但兩人奮戰的精神牽動全台觀眾的心情，大家紛紛守在螢幕前隔海為他們加油打氣。兩人的精采表現把週末收視率推上頂峰，最高收視率達到3.68, 且不分男女老少每個分階年齡層平均都有3，同時段體育一台轉播美夢籃球對戰法國的最高收視率達到2.27。

另外，東京奧運開幕以來的前三天，就有收視好成績，愛爾達指出，根據GA分析，林昀儒、鄭怡靜的四強賽也是ELTA.TV的收視高點，約有近12萬人同時在線觀賞，足以可見東京奧運已成為全民關注的焦點。

愛爾達表示，本屆東京奧運橫跨無線、有線、網路新媒體等多個平台播出。觀眾願意付費在ELTA.TV觀賞，並締造收視佳績，這對愛爾達是莫大的鼓勵。感謝觀眾信賴愛爾達的專業，選擇透過愛爾達的轉播來觀賞東京奧運。

全台瘋奧運，愛爾達表示，MOD愛爾達體育家族頻道收視率飆漲，家族頻道影劇台、綜合台收視率也不惶多讓。《絕代雙驕》、《知否知否應是綠肥紅瘦》、《後宮甄嬛傳》等經典好劇的回顧一樣繳出亮眼的收視成績。顯然不少觀眾在看完東京奧運令人熱血激情的賽事後，需要看些優質好劇來緩和情緒。在觀賽空檔，愛爾達影劇台全台(CH355)首播的《流金歲月》、愛爾達綜合台(CH300)熱門動漫《鬼滅之刃》也是轉換心情的好選擇，千萬不可錯。

愛爾達表示，MOD愛爾達電視提供最完整、最全面、全台最多頻道，包含愛爾達體育1至3台；愛爾達奧運1至6台的奧運轉播。有信心在中華隊陸續進入奪牌賽程及各賽事精彩帶動屢創收視新高的氛圍下，必定也會有更多廣告主搶攻商機下單爭取廣告曝光，愛爾達電視的廣告營收再創新高。

東京奧運 廣告 電視

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