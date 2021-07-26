富邦媒搶攻中元普渡商機 估檔期業績增五成

富邦媒（8454）旗下通路momo購物網即日起至7月31日推出首波「中元BuyBuy金澎派」集結萬件零食、飲品下殺五折起，消費滿額登記享5% momo幣回饋，預估可推升今年中元節檔期銷售年增超過5成。

富邦媒表示，疫情下，為讓消費者能輕鬆採買普渡供品，momo今年推出約50款拜拜箱組合，除了知名食品的「經典品牌拜拜箱」，像是乖乖全年好運箱、Lay’s樂事百事大吉大綠洋芋片組合箱、可口可樂&雪碧好運澎派組等；針對喜歡一箱包辦的消費者，momo也自組了「綜合拜拜箱」，滿足小家庭、大企業或素食者多元需求。

看準消費者在中元普渡期間為表澎派心意的消費需求，各大品牌紛紛推出拜拜箱組合搶市。momo分享，許多知名食品為消費者的指定選擇，像是「經典品牌拜拜箱」有深獲上班族最愛的「乖乖全年好運箱」象徵順利運轉燈號的綠色包裝，可用來祈求工作順利、設備乖乖；喜歡洋芋片的消費者也有momo獨規「Lay’s樂事百事大吉大綠洋芋片組合箱」御燒海苔及岩燒海苔兩款綠包裝洋芋片象徵吉利，清爽薄脆口感讓人一口接一口。

還有三麗鷗迷不能錯過momo獨賣的「RITZ麗滋烘烤脆片五福好運箱」獨家三麗鷗中元節設計款吸睛加倍；愛好汽水的消費者也可以參考「可口可樂&雪碧好運澎派組」12入紅綠配色的輕巧迷你瓶，擺放供桌吉利又氣派。

近年也有許多消費者喜歡一箱包辦的普渡採買趨勢，在供桌上擺放各式各樣的零食類別，橫跨餅乾、泡麵、飲品、食用油等。

momo購物網也根據往年銷售經驗，針對不同客群消費者推出眾多「綜合拜拜箱」，像是適合小家庭的「好運平安澎湃9件組」內含小瓜呆脆迪酥、義美杏仁巧克力酥片、維力炸醬麵、得意的一天葵花油及茶裏王日式無糖綠茶等，以及「豪華彭湃10件組」內含華元鬼怪包綜合餅乾、義美清香檸檬夾心酥、可口可樂易開罐組、泰山八寶粥等。

還有針對企業普渡供品需求量較大的「企業普渡誠心19件組」內含乖乖好運平安箱、旺旺零食餅乾組合箱、黑松中元平安福氣組、台酒花雕雞碗麵等；以及素食者可選購的「澎派經典素食拜拜箱」內含旺旺紅麴物語經濟包、77新貴派巧克力、維力素飄香泡麵、愛之味鮮採蕃茄汁等，皆為今年中元普渡消費者關注的人氣組合。