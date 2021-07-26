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安克生醫睡眠呼吸中止症智慧醫材 獲企業健診青睞

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

安克（4188）今（26）日表示，隨著智慧醫材的進步，過往須過夜檢測的「睡眠呼吸中止症」，現可於清醒狀態下，10分鐘內完成風險評估，吸引企業將其納入健檢方案，觀察實際引入企業的受測員工，有近七成的疾病風險達「中重度」，有助及早尋求專科醫師進一步診治，守護健康。

安克生醫表示，台灣有近百萬名成年人患有「睡眠呼吸中止症」，其中「阻塞型（OSA）」占比超過九成；令人憂心的是，約有高達八成的患者，尚未獲得有效檢測，主因之一是受限於現行的檢測方法，除了須在睡眠中心睡一晚，也因為檢測量能有限、床位不足，往往得排上三至六個月，進而影響檢測意願。

多項國內外研究發現，「阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）」與多項慢性病存在著高度關聯，包括高血壓、糖尿病、心血管、代謝型疾病…等，其中，高達38%的OSA患者，有四種以上的慢性疾病，遠遠高於一一般人；此外，因疾病而引起「打鼾」，更會像氣功一樣「震傷頸動脈的血管壁」，增加中風機率。

「阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）」不僅危及自身健康，若未及時評估、診治，更會因併發症、工作效益低下，進而造成社會額外的經濟負擔。美國睡眠醫學學會AASM研究發現，每位尚未接受治療的OSA患者，平均一年造成6366美金的經濟損失；高危險群更因為晚上睡眠品質差，容易白天打瞌睡而發生交通意外，機率比低危險群高出12倍。

員工是企業的資產，企業近來也愈加重視員工的睡眠健康，過去受限於檢測能量與模式，無法普遍安排員工接受睡眠呼吸中止症風險評估，現可透過獲美國FDA、歐盟CE、我國TFDA核准的智慧影像醫材，不須過夜，在清醒狀態下透過超音波上呼吸道影像分析，10分鐘完成風險評估。

目前多間企業已陸續將其納入員工健檢，包括宏碁（2353）、友達（2409）等電子大廠的職福會，已於今年初提供員工接受呼吸中止症風險評估，疫情期間，也與相關機構合作，讓評估地點就近選在企業所在地，並舉辦衛教講座和搭配專業醫師的診斷、治療，及時獲得疾病的風險評估，員工不須外出至健檢機構，也有助於減少接觸，便利性與安全性同步提升，獲得越來越多的企業青睞。

健檢

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