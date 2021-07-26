永豐實三原因決定上市 股東會通過每股配息4元

永豐實（6790）今（26）日舉辦股東常會，由董事長何奕達主持，會中通過去年財報與股利案。何奕達在致股東報告書中指出，永豐實自2020年初啟動上市規劃後，已於同年完成公發及興櫃，跨入資本市場，是為了取得創新拓展的資金、提升競爭力，並透過更加透明的經營，提升企業形象。經營團隊也將加快腳步，期望完成掛牌上市，吸引優秀人才，培養新世代的接班團隊，擴增新市場的開發，站穩台灣，走向世界。

何奕達表示，台灣展開後疫情時代的新型態生活模式，不能出國與減少外食的重因素，使家庭紙需求暴增，永豐實在產銷供應上滿足需求，並拉高原物料庫存、協調供應鏈共同配合，在去年第2季穩住供需平衡。大陸市場則受疫情影響較劇，經營團隊不斷思考應對模式，優化和穩定產業鏈、供應鏈等突破方案，在有限的資源中，尋求再成長的動能。

何奕達表示，疫情讓消費者偏好選擇抗菌的清潔用品，正視生活衛生的重要性，橘子工坊研兩年的洗淨病毒洗衣精與制菌清潔噴霧順勢上市，並獲消費者支持。在紙品方面，高性價比的「厚棒系列」抽取衛生紙、廚紙與袖珍包紙也創優異銷售表現。

另外，去年第4季上市全球首創新型態「橘子工坊五合一金球」膠囊洗劑，是零添加水的專利新型產品，新品的環保紙盒包裝，呼應減塑、降低碳排的趨勢，上市後立即在市場掀起熱潮。永豐實潔品在橘子工坊、植淨美、得意多品牌策略下，靈活操作，2021年目標是擴大天然潔品和洗衣膠囊市場，將持續拓展銷售點。

根據2020年東方線上電子發票銷售數據資料，台灣家用紙品市場年銷售份額達百億元以上；抽取式衛生紙和廚房紙巾為占比前2大品類，分別占比為74%及13%。

永豐實表示，疫情之下，高品質的高端產品近年大幅成長。2020年台灣整體家用潔品市場，洗衣精2020年銷額成長14%，銷量成長2%，橘子工坊因推出洗病毒洗衣精與制菌清潔噴霧，以及全球首創的金球洗衣膠囊，銷售額成長21%，表現亮眼。

今年橘子工坊再接再厲，洗病毒洗衣精已取得美國FDA規範的實驗室驗證，可洗去COVID-19病毒，多樣產品也將陸續送驗，以國際認證規格守護消費者的健康，提供更安心的洗衣選擇。

永豐餘消費品實業自2020年初啟動上市，已於2020年10月登錄興櫃，並在2021年6月取得臺灣證交所之上市核准函，初次上市（IPO）前現金增資案也於7月8日獲得台灣證交所同意生效。目前發行價格暫定每股52元。

永豐實2020全年合併營收101.47億元，營業利益15.46億元，年增98.58%，稅前淨利17.51億元，年增162.91%。稅後淨利歸屬本公司業主14.87億元，每股盈餘6.12 元。股東會通過發放每股現金股利4元。