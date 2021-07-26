Podcast服務商SoundOn併語音社交平台Goodnight

台灣Podcast服務商SoundOn今天宣布整併語音社交平台Goodnight，整併後的SoundOn集團將整合Podcast服務、語音社交、線上即時語音互動、聲音互動論壇服務，預估今年合併營收將突破1000萬美元（約新台幣2.8億元）。

SoundOn集團新任執行長暨Goodnight共同創辦人黃建翰表示，SoundOn和Goodnight的整合，象徵共同探索更多「聲音經濟」可能性的開始。相較於「眼球經濟」眾多業者相互爭奪消費者時間，讓用戶在歷程中需保持判斷及篩選的態度，聲音經濟是陪伴消費者時間的行為，不但可獲得更多的消費者時間，且因為信賴度和聲音的高感染度，對於消費者有更大的促動效果及影響力。

SoundOn集團營運長黃鈴琇認為，台灣Podcast（隨選即播的網路廣播節目）聽眾的滲透率還有很大成長空間。以市場相對成熟的中國及美國市場來看，有1/3的人口每月都在聽Podcast；以同比例換算，台灣市場未來Podcast聽眾有機會成長至800萬人。

目前SoundOn的Podcast音檔總下載次數已突破10億次，服務聲音創作者達上萬人。2020年第2季Podcast廣告合作推行至今已經與超過130個品牌合作，節目單元類型包羅生活雜談、新聞時事、心靈雞湯、自我成長、兩性對談等，也嘗試推出廣播劇、懸疑推理遊戲形式節目。

Goodnight目前全球註冊會員突破千萬人，每天配對通話數超過100萬通，每月活躍用戶超過半數來自海外市場，並成功打入日本、韓國、香港、泰國及美國市場。SoundOn看好與Goodnight的合併綜效，將帶動全球用戶成長。

根據美國互動廣告協會（IAB）統計，2020年美國Podcast市場成長14.7%，預估2021年美國Podcast市場規模將高達10億美元。

天下雜誌與東方線上合作的「2021聽經濟大調查」指出，2021年5月台灣Podcast收聽比例已達20%；超過4成聽眾會利用生活零碎時間收聽，近3成聽眾在通勤時間及運動時收聽，超過2成聽眾於睡前收聽。