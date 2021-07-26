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愈挫愈勇！六都房價疫後全漲 她曝四原因
台灣房屋集團趨勢中心統計疫情前後六都房價變化，與疫情爆發前的2019年相比，今年六都房價全數上漲，台南從14.5萬元漲至16.7萬元，漲幅高達15%，奪下六都漲價王。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，疫情期間六都房價不降反漲，有四大原因：
第一，疫情控制穩當，去年疫情爆發至今，台灣僅今年5月至今較為嚴峻，帶看交易暫緩，但近一年半整體買氣需求仍旺。
第二，游資豐、利率低，疫情下各國紓困救市，推高市場游資水位，加上利率仍處低檔，高資產族為求抗通膨，積極出手，將部分資金停泊到房市，助漲房價。
第三，建築成本提高，土地缺乏，價格頻漲，加上營造業缺工缺料，成本大幅提升，新案帶動整體市場價漲。
第四，房地合一新政，房地合一2.0劍指預售屋，部分建商延到成屋再賣，導致市場供給減少，價格易漲難跌。
根據台灣房屋統計實價資料，今年和2019年比較，六都房價全漲，雙北都有5%左右漲幅，目前台北市均價來到一坪65萬，新北市約34萬。桃園市漲幅3.6%最少，不過平均單價站上二字頭。
中南部表現全部優於北部，台南漲15.2%最多，台中漲11%居次，高雄也有7.7%漲幅。
台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，中南部漲勢較北部明顯，一來是房價基期較低，再來則是近兩年的疫情，雙北人口密度高，社會經濟活動頻繁，因此較為嚴峻，但中南部影響不大，房市延續近年的上升趨勢。
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