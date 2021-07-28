台灣首家企業志工投入川廢調查 富邦人壽串起綠色影響力

富邦人壽連續三年與荒野共同投入川廢快篩調查，今年四月，台中當地富邦業務同仁志工，經過培訓後，實際踏查烏溪、筏子溪沿岸及出海口沙灘，找出汙染河段以利後續河川保育。 圖／富邦人壽 提供

守護一條有生命力的河川，能折射一座城市的內涵。台灣暫時從百年旱災脫困，但水資源及環境永續課題，不應該就此止步，尤其世界地球日2021年主題「恢復生態系統」，更意味著環境永續刻不容緩。

「綠色金融」品牌的富邦人壽，不僅發布《環境永續宣言》，更長期關注水資源與河川保育議題，率台灣企業之先，宣布偕荒野保護協會，共同投入河川保育，關注台灣河川廢棄物問題，連續三年啟動「川廢快篩調查計畫」，發揮企業ESG永續價值，守護台灣水資源。

「敏銳、耐力、科學」 富邦培育川廢公民科學家

穿戴防曬裝備、頂著日曬高溫，在今年四月夏初之際，富邦人壽志工們穿梭在台中市烏溪流域、筏子溪沿岸及出海口沙灘，記錄著河岸及河川中的垃圾數量，也發現垃圾及廢棄物常隱匿在岸邊草叢裡，連續10至15趟的來回，每一趟平均動輒10公里的耐力賽，他們試著找出河川的汙染河段，這是「河川廢棄物調查」第一批的企業志工。

荒野保護協會理事長劉月梅指出，透過調查實證能發現更多鮮為人知的環境問題，長久以來關注的海廢汙染，海灘的廢棄物大都來自日常生活，藉由川廢快篩調查可發現海洋廢棄物大都源自河川，在富邦人壽的努力與拋磚引玉支持下，當企業帶頭率先響應、發揮影響力，川廢與河川保育議題將受到關注，而藉由執行川廢調查，其結果可讓各地河川治理工程有依循、協助有效解決問題。

富邦人壽公關廣宣部部長陳姿瑛表示，從今（2021）年起連續三年於台中烏溪流域、新竹頭前溪，以及雙北地區的淡水河，與荒野保護協會推動「河川廢棄物調查」，攜手同仁投入志工培訓與行動，透過身歷其境的環境公益，從實地踏查到永續倡議，讓企業永續作為對生活環境產生重要且正向效果，進而影響身邊每一個人。

今年4月，富邦人壽川廢調查志工實際行動前，經歷一連串紮實的培訓，包括練習用目視測量廢棄物袋數。 圖／富邦人壽 提供

投身志工行列的富邦人壽業務主任許惠美表示：「紮實的培訓，讓我們更認識河川與生活」，這次川廢調查，讓富邦人壽同仁感受到許多「第一次」，跟以往的志工經驗不同，藉由荒野從日本引進之公民科學家(Citizen Science)調查方式，記錄河川沿岸的廢棄物分布狀態。

為與荒野保護協會共同調查垃圾熱點、建立精準資料庫，富邦人壽志工出發前已接受完整的特訓課程，從培養豔陽下耐操體力，到學習垃圾袋量化，目的是要培養成公民科學家，並且彙整分析全流域的廢棄物分布熱點地圖，以利政府與在地相關單位有效監測，以及清汙整治的重要依據。

「垃圾雷達」公民永續素養 川廢親眼看見才更懂珍惜

因為深刻的志工訓練，也開啟他們的「垃圾雷達」。富邦人壽業務襄理洪嘉璿笑說，以往走在路上都覺得環境周遭很乾淨，「不過，一旦認真去撿垃圾，才發現怎麼馬上就1袋、2袋垃圾在手上」有了這次川廢調查經驗，培養出富邦人壽志工對環境的敏銳觀察，這所謂「垃圾雷達」即是公民應有的環境素養，調查結束並非終點，將透過這群志工的力量，繼續影響周遭每個人。

穿梭於河岸，已難不倒富邦人壽的志工們，也因為第一線的投入，才看到教科書及新聞報導沒有的景象。富邦人壽中辰通訊處經理董福志指出，參與川廢調查後，大家從源頭找問題，才發現河川流域很廣，多在縣市或行政區的交界處，民眾很容易就忽視了河川汙染問題，藉由川廢快篩結果，能更有效進行清理與整治。

「因為志工行動，我們更認識自己的生活環境，更愛惜自己土地」許惠美、洪嘉璿異口同聲說，兩人皆曾去過澳洲墨爾本，每天清晨時，陽光灑在河川、伴隨波光漣漪，對照參與川廢志工行動後，看見有烏龜、水鴨生活在受到污染的溪流，促使自己省思並主動關心河川保育。有了這次行動的經驗，富邦人壽志工致力發揮公民科學家精神，將川廢議題讓更多人知道，唯有擴大影響力，才能讓大家意識到河川廢棄物問題，並以實質行動有效遏止。

川廢調查志工開啟「垃圾雷達」，頂著四月初夏艷陽，騎著自行車沿著河岸仔細檢視廢棄物數量與分布。 圖／富邦人壽 提供

「點、線、面」綠色影響力 守護台灣的正向力量

壽險服務跟環境永續，如何產生連結？富邦人壽用具體行動給出解答。董福志說：「我們希望單位同仁，都是綠色影響力的種子」，同仁參與川廢志工後，辦公室內開始討論如何自備環保杯、怎麼減少垃圾浪費，家人及小孩一起響應，從教育扎根著手，讓下一代珍惜跟土地的連結。

富邦人壽深耕在地經營，更強調客戶、社區互動關係，當同仁志工分享每一次川廢心得，甚至拍成時下最夯的影音Vlog帶動迴響，「這活動是什麼？」、「下次能一起參加嗎？」打開環境永續一扇門，創造客戶願意參與機會，這無關金融商品，是用良善共好的角度，成為影響社會的正向力量。

台灣壽險業領航企業，富邦人壽將永續視為穩健經營的核心之一，從風險管理、保險商品、客戶服務等面向，持續注入創新與溫度，亦透過系統性的企業內部綠色教育推動，致力將全體員工培訓成為「環境友善大使」，強化員工永續意識，讓綠色能量不斷擴大，進而影響家庭與社會。

台中烏溪流域川廢調查工作已進入分析統整階段，預計今年底將發布調查報告，是中台灣第一份探究河川廢棄物分布與組成之調查報告，其結果將成為各界未來努力整治的方向與依據；富邦人壽亦將投入實質的綠色行動，持續關注台灣河川保育議題，成為環境永續的強力後盾。