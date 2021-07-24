愛爾達東京奧運收視開紅盤 廣告收益也可望創新高

延遲一年的「2020東京奧運」已在昨日開幕，相隔5年再看奧運，全台觀眾對於奧運的期待反映在收視表現的數據上，東奧開幕式，有近70萬人觀賞愛爾達轉播。

愛爾達表示，愛爾達體育家族所上傳的中華隊進場及超級變變的開幕短片，也成Youtube上的發燒影片第一名與第二名。

愛爾達表示，今日(24)柔道好手楊勇緯一路過關斬將闖入金牌戰，雖然最後不敵地主好手高藤直壽，拿下銀牌，這也是台灣在本屆東京奧運首面獎牌。

愛爾達表示，這場奧運史上首次的「閉門開幕式」，透過MOD愛爾達電視的轉播向全台灣觀眾播送。開幕式在日本著名歌手米希亞帶領唱日本國歌下展開，，最吸睛的橋段，莫過於「超級變變變」的表演。短短5分鐘內，表演出50個奧運各項目的動態圖標，讓人看的「瞠目結舌」，這段精采的影片也成為Youtube上的台灣發燒片影第二名，僅次於中華隊進場短片。

因防疫在家悶久的觀眾用收視來力挺奧運，愛爾達表示，開幕式的收視率穩健上升，收視高點出現中華隊進場的時刻，有逼近3的好成績，估計約有超過50萬人透過MOD愛爾達電視的轉播觀賞開幕式。

另外，愛爾達表示，ELTA.TV的收視流量也因為東京奧運再創佳績，網站全天總瀏覽數(page view)逾206萬次，最高在線收看人數達4萬人，上線觀賞總人數近17萬人。

愛爾達表示，MOD加上ELTA.TV，全台有將近70萬人是透過愛爾達的轉播來觀賞這場體壇盛宴，收視數字在在都顯示出東京奧運的高人氣。此外還有不少訂戶趕在開幕前訂購ELTA.TV的收視服務。

收視熱潮帶動商機，廣告主搶下單，愛爾達表示，早在東京奧運開幕前，廣告商就紛紛卡位要在這場體壇盛宴中抓住觀眾目光。

有別於歷屆奧運廣告，愛爾達運營本屆東京奧運的主要廣告主以手遊、家電、壽險、汽車、以及日系品牌生活用品連結為大宗。愛爾達認為，這代表長久以來專注於轉播大型賽事已逐漸獲得觀眾和廣告主青睞，不論在各個年齡層、性別相對應的品牌連結和商品服務都各有所屬。

愛爾達表示，在台灣選手楊勇緯拿下本屆奧運台灣第一面獎牌後，相信帶動全台觀眾關注東京奧運，有機會再創收視熱潮，必定也會有更多廣告主搶攻商機下單爭取廣告曝光，愛爾達電視的廣告營收有機會創新高。