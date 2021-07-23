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北醫與史丹佛大學合作 導入Biodesign醫材創新訓練

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

美國史丹佛大學近年來與台灣在創新醫材人才及知識交流密切，臺北醫學大學副校長吳介信今（23）日表示，北醫大為了在體系內導入史丹佛大學Biodesign思維與醫材創新訓練，不僅與史丹福大學創新醫材設計中心簽約，同時也成為擁有全台最多GFIT國際導師（Stanford Biodesign Global Faculty in Training, GFIT）的大學。

2021亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan）今日邁入第三日，議程聚焦於「細胞激素療法」、「細胞與基因治療」、「不定腫瘤類型療法」、「加速滿足醫療需求：Biodesign在亞洲」、「亞洲生物經濟」等五大主題。

由臺北醫學大學共同主辦的「Biodesign在亞洲」論壇，也邀請了史丹佛學者以印度與日本為例，說明Biodesign如何幫助在地克服不利環境，如藉公私協力及國際非營利團體參與，突破落後生態系的限制；也藉著融入國際新創圈克服懼怕失敗的文化，另一方面則由以病人為中心的考量，克服白色巨塔文化。

吳介信表示，北醫在推動醫學創新與生醫新創不遺餘力，與史丹福大學創新醫材設計中心（Stanford Byers Center for Biodesign）簽約，以打造創新醫療器材、讓醫務人員能具備前進醫療科技市場的能力為目標。

吳介信指出，透過此論壇，能讓各界更了解如何透過Biodesign加速滿足醫療需求；北醫大為了在體系內導入Biodesign思維與醫材創新訓練，不僅與史丹福大學創新醫材設計中心簽約，同時也成為擁有全台最多GFIT國際導師的大學。

此論壇最後的綜合討論，則由北醫附醫創新前瞻中心主任康峻宏、北醫GFIT國際導師吳孟晃醫師、安侯生技顧問總經理蘇嘉瑞，及STB第一屆學員——萊鎂醫執行長陳仲竹等人共同與談。

此外，中研院共同主辦的細胞激素療法，邀請了三位唐獎得主，分享其廣泛應用於新冠藥物、糖尿病、心血管疾病、呼吸衰竭、風濕免疫的應用。唐獎得主之一、日本大阪大學前校長岸本忠三，最近通過美國食品藥物管理局（FDA ）和世界衛生組織（WHO）緊急授權新冠治療藥物tocilizumab。

岸本忠三表示，這項藥物原先用於治療類風濕性關節炎及幼年型原發性關節炎，近年經臨床實驗證實可治療嚴重的細胞激素釋放症候群（CRS）。疫情爆發後，研究團隊推測此藥物對陷入細胞激素風暴的COVID-19也可產生療效，透過實驗獲得證實。隨後由默沙東共同主辦之「不定腫瘤類型療法」也顯示此種藉由掌握根本機制，可以開發出廣效治療方法的重要性。

北醫大 醫材 類風濕性關節炎

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