集盛下半年加工絲產能滿載 將新增瓶粒廠

集盛（1455）今（23）日召開股東會，總經理蘇百煌表示，加工絲下半年產能仍是滿載，加上新加裝的五台新機台，效益陸續浮現，下半年有機會好過上半年，另外，為掌握上游原料，集盛也預計在大園廠新增瓶粒廠，預計10月開始上線，初期產能約每月600噸，主要用來滿足自主原料，也有利產品組合。

集盛表示，近年來台灣POY廠往下擴充加工絲設備，加上部分POY廠決定關廠，使得POY原料供應趨近不足，價格也跟著反彈，使POY廠已轉虧為盈，但供應也出現缺口問題。

集盛為掌握上游的料源，因此決定增設瓶粒廠，公司表示，由於國際品牌愈來愈重視環保材料，過去集盛是向其他業者採購瓶粒及POY，未來將透過自有的瓶粒廠來滿足自身的需求，主要的好處包括可以掌握上游物料，並提升品質，讓產品更有競爭力，未來也不排除再擴增產能以滿足需求。此部分雖因為自主原料不外售，因此不會增加營收，但對於產品毛利的提升有所幫助。

集盛去年第3季起轉虧為盈，第4季單季獲利近3億元，全年營收76.75億元，每股虧損0.07元。今年起營運持續好轉，第1季稅後淨利回升至3.82億元。