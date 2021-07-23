信邦上半年EPS 5.25元 改寫歷史同期高點

信邦（3023）今（23）日公布上半年度財報，合併營收123.82億元較去年同期97.71億元成長26.72%；合併毛利率25.92%，較去年同期合併毛利率26.02%，減少0.1個百分點；合併營業淨利15.36億元，較去年同期12.29億元成長24.93%；稅後淨利12.23億元，較去年同期10.35億元成長18.14%，每股稅後淨利5.25元，上半年稅後淨利及每股淨利同創公司成立以來歷史高點。

信邦季度營運表現，第二季合併營收63.91億元，較第一季59.92億元成長6.65%，較去年同期52.88億元成長20.84%；合併毛利率25.79%，較第一季26.06%，減少0.27個百分點，較去年同期26.28%，減少0.49個百分點；第二季稅後淨利6.37億元、季成長8.72%，年增8.51%；每股稅後淨利 2.73元，單季稅後淨利及每股淨利同創公司成立以來之歷史高點。

信邦指出，第二季合併毛利率較第一季減少0.27個百分點，主要係產品組合的影響，消費性產業之比重較第一季增加4.02個百分點，台幣、人民幣升值及原物料成本上漲，也間接影響到毛利率。

第二季在營業外轉投資收益及設計服務收入的挹注下，合併稅後淨利較第一季成長8.72%。

第二季合併營收較去年同期成長20.84%，合併稅後淨利僅較去年同期成長8.51%，原因有三，第一，風電產業毛利率較去年同期減少1.3個百分點，台幣、人民幣的升值及原物料成本的上漲，致使毛利率較去年同期減少0.49個百分點；第二，運輸費用大幅上漲、業務開發費用增加及研發、工程人員的擴增，造成營業費用率增加0.14個百分點。

第三，營業外利益較去年同期減少39.12%，主要係台幣及人民幣升值所產生的匯兌損失。

信邦上半年度合併營收較去年同期成長26.72%，稅後淨利僅較去年同期成長18.14%，信邦表示，原因分別為，第一，台幣及人民幣升值所產生的匯兌損失，造成營業外利益較去年同期減少17.71%；第二，非100%持有之子公司，其獲利增加，減除之少數股權金額較去年同期增加。

信邦強調，第二季及上半年度整體的營運表現，在匯率、運輸費用大幅上漲、原物料成本上漲等不利經營環境下，仍繳出公司成立以來歷史高點的佳績。