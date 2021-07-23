快訊

防疫破口或缺工斷糧？英國「免隔離」的62萬接觸者之亂

信邦上半年EPS 5.25元 改寫歷史同期高點

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

信邦（3023）今（23）日公布上半年度財報，合併營收123.82億元較去年同期97.71億元成長26.72%；合併毛利率25.92%，較去年同期合併毛利率26.02%，減少0.1個百分點；合併營業淨利15.36億元，較去年同期12.29億元成長24.93%；稅後淨利12.23億元，較去年同期10.35億元成長18.14%，每股稅後淨利5.25元，上半年稅後淨利及每股淨利同創公司成立以來歷史高點。

信邦季度營運表現，第二季合併營收63.91億元，較第一季59.92億元成長6.65%，較去年同期52.88億元成長20.84%；合併毛利率25.79%，較第一季26.06%，減少0.27個百分點，較去年同期26.28%，減少0.49個百分點；第二季稅後淨利6.37億元、季成長8.72%，年增8.51%；每股稅後淨利 2.73元，單季稅後淨利及每股淨利同創公司成立以來之歷史高點。

信邦指出，第二季合併毛利率較第一季減少0.27個百分點，主要係產品組合的影響，消費性產業之比重較第一季增加4.02個百分點，台幣、人民幣升值及原物料成本上漲，也間接影響到毛利率。

第二季在營業外轉投資收益及設計服務收入的挹注下，合併稅後淨利較第一季成長8.72%。

第二季合併營收較去年同期成長20.84%，合併稅後淨利僅較去年同期成長8.51%，原因有三，第一，風電產業毛利率較去年同期減少1.3個百分點，台幣、人民幣的升值及原物料成本的上漲，致使毛利率較去年同期減少0.49個百分點；第二，運輸費用大幅上漲、業務開發費用增加及研發、工程人員的擴增，造成營業費用率增加0.14個百分點。

第三，營業外利益較去年同期減少39.12%，主要係台幣及人民幣升值所產生的匯兌損失。

信邦上半年度合併營收較去年同期成長26.72%，稅後淨利僅較去年同期成長18.14%，信邦表示，原因分別為，第一，台幣及人民幣升值所產生的匯兌損失，造成營業外利益較去年同期減少17.71%；第二，非100%持有之子公司，其獲利增加，減除之少數股權金額較去年同期增加。

信邦強調，第二季及上半年度整體的營運表現，在匯率、運輸費用大幅上漲、原物料成本上漲等不利經營環境下，仍繳出公司成立以來歷史高點的佳績。

毛利率 信邦

延伸閱讀

信邦上半年EPS 5.25元 第二季與上半年獲利創新高

UPS股王旭隼股東會 通過配發現金股利23.5元

精元擠進MacBook鍵盤背光供應 郭明錤：下半年大量出貨

感測器動能旺 大和喊買昇佳、目標價820元

相關新聞

東元父子對決後都很滿意 黃育仁：支持邱純枝且有意與父親和解

歷經4個月、眾所矚目的東元經營權之爭，今天7月23日召開股東會改選11席董事，上演黃茂雄與黃育仁父子對決戲碼，兩人都親自...

東元父子對決 黃茂雄續掌經營權 黃育仁拿3席成一大黨

眾所矚目的東元經營權之爭，今天（23日）召開股東會改選11席董事，上演黃茂雄與黃育仁父子對決戲碼，兩人都親自出席與會，歷...

震撼彈！王文淵交棒 洪福源接任台化董座

台化（1326）今（23）日舉行股東會，一開場，現任台塑集團總裁暨台化董事長王文淵就拋下震撼彈，表示今天是自己最後一次以...

東元股東會今登場 父子決戰王不見王

東元（1504）於今（23）日舉行股東常會，東元集團會長黃茂雄及其長子、菱光（8249）董座黃育仁為爭奪經營權，近一個多...

潤泰新簡滄圳：今年房市將溫和成長

潤泰新（9945）今（23）日股東會，董事長簡滄圳表示，去年起受到新冠肺炎疫情影響，台灣地區整體消費市場經濟成長狀況減緩...

長華由通路衝量 轉化提升材料製造且質量並重目標邁進

長華電材（長華*，8070）今（23）日舉行股東常會，會中承認合併財務報表，全年合併營收164.24億元，合併營業利益為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。