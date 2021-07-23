降級不解封 雄獅估成本增3成、半年內業績回不來

中央流行疫情指揮中心今（23）日宣布全國疫情警戒7月27日降回第二級，且開放50人以下旅行團。雄獅（2731）品牌策略總經理游國珍表示，由於根據指引遊覽車上限為20人，因此，未來雄獅出團皆以20人為上限，這也將使旅行社操作成本增加，預估團費將有三成以上的漲幅，同時，在疫情影響下，往後看半年內，旅遊業業績都很難回到去年同期水準。

根據指揮中心指引，開放50人以下旅行團出遊，但每輛大巴上限坐20人，游國珍表示，一般來說，旅行團都是以「車」為單位，即使安排相同行程，也會分梯次錯開，因此雄獅旅遊考量旅客安全性，出團人數含領隊、司機將以20人為上限。

不過，他也提到，過去一台遊覽車上限約40人，因此，旅行社未來出團成本勢必增加，加上餐飲安排等旅遊元件的一些限制，預估將使旅遊成本增加三成以上。

至於是否能恢復疫前的國旅商機，雄獅則持保守態度。游國珍表示，7月26日後降級不解封，8月份雖仍在暑假後半段，但預估很難回到去年水準，往後看3個月甚至半年，旅遊業可能業績都無法回到本土疫情爆發前的市況，不過整體還是要以國內疫情以及疫苗覆蓋率而定。

在行程規劃方面，因應指揮中心對室內50人，室外100人的限制，游國珍表示，雄獅會以山林、海洋、原民部落等戶外旅遊規劃為主，除了鳴日號將於8月11日復駛，其餘行程將於7月26日後正式上線，皆以每團20人為上限，另外，也推出9人座賓士迷你團，主打客製化的家庭旅遊。

鳴日號美學觀光列車8月份已開出8月11日、8月19日兩趟次，依據規範，觀光列車搭載率上限設定為七成，不過，降級初期鳴日號復駛會調整至五至六成的搭載率。9月18日以後若解除搭載限制，並搭配中秋連休，將視疫情狀況舉辦大規模的正式復航活動。

郵輪旅遊部分，因具特殊性，雄獅目前正跟航港局提出復航計畫，相關規範也會與一般旅遊商品有差異，像是旅客及船員皆需做PCR檢測等，會以疫情及旅遊安全為最大考量，目前都在進行當中。