國泰建設：下半年房市將呈「價穩量盤整」格局
國泰建設（2501）今（23）日於國泰萬怡酒店召開股東會，會中承認國泰建設去年全年營收 133.36 億元，每股稅後純益1.28元，預計每股配發1元現金股利；國泰建設指出，2020年公司入帳建案有桃園「國泰水秀」、新竹「國泰禾」、台中「國泰PLUS+」及高雄「國泰O2馥建築」等四個建案，以及前一年度已完工未交屋部分，讓去年營運繳出不錯成績。
國泰建設指出，去年開始因新冠疫情禍延全球不少國家地區，但台商資金回流國內，加速剛性需求購屋意願，有助於帶動內需。
國建強調，新冠肺炎疫情爆發至今國內疫情已漸趨穩定，疫情期間大量個案均延後推出，預期未來市場供給將大幅增加，下半年房市屬價穩量盤整之格局。
2020年國建新推個案均創銷售佳績，存貨達歷年新低；國建表示，在推案部分，去年中推出桃園「國泰川青」、新店「國泰豐碩」等新建案，由於產品貼近購屋者需求，均創銷售佳績。去年底也完成與日商台灣三井不動產合資開發兩案（台南金華案與新北市中和板南案），增加開發模式，擴大土地布局方式。
國建今年購入新北三重段、台中惠禮段、台南關帝段、高雄中都段，總計四筆土地，未來發展策略上，也將持續深根土地儲備與轉型朝綜合開發商前進。
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