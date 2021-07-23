潤泰新通過配發5元股利 未來10年業績動能無虞

潤泰新（9945）今（23）日召開股東會，公司指出，潤泰創新在多角化經營中站穩營建主業，當中轉投資的壽險以及百貨經營成果亮眼，因此繳出去年合併營收為190.84億元，稅後純益為85.57億元，每股稅後盈餘5.88元的不錯成績；潤泰新今日股東會並通過每股配發現金股利1元、股票股利4元，共計配發5元股利。

潤泰新旗下TSUTAYA BOOKSTORE松山店預計在8月中下旬重新開幕，本次移店係為了擴大營業，自原來的160坪擴大到380坪的營業面積，並提供全新的生活提案，向台灣消費者介紹以WORK STYLE的概念發想打造的全新店型，將BOOK & CAFÉ的生活提案再升級。

潤泰新表示，往後消費者來到CITYLINK松山壹號店除了可以賞屋，還能進到源自日本蔦屋、入選全球最美的20大書店之一的書店感受工作與生活平衡的全新概念提案。

在土地動能上，潤泰新指出，目前銷售中、興建中以及庫存土地共有10餘案，未來10年儲備了充足的業績動能，推案規模總銷售面積將超過10萬坪，未來業績來源無虞。接下來潤泰新也將持續積極尋覓更好的投資機會與標的，持續為股東利益最大化，同時公司更將善盡企業社會責任的大方向進行努力與加強。