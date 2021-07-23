快訊

防疫破口或缺工斷糧？英國「免隔離」的62萬接觸者之亂

北市7月27日後仍禁內用！柯文哲：跟侯友宜講好 群聚吃飯擺最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潤泰新簡滄圳：今年房市將溫和成長

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
潤泰新今(23)日股東會，董事長簡滄圳(左三)表示，在公部門祭出QE政策、救經濟等訴求政策之下，在市場中的資金為尋求保值產品，將促使今年不動產市場呈現溫和成長，高端豪宅今年可望加速去化。圖／潤泰新提供
潤泰新今(23)日股東會，董事長簡滄圳(左三)表示，在公部門祭出QE政策、救經濟等訴求政策之下，在市場中的資金為尋求保值產品，將促使今年不動產市場呈現溫和成長，高端豪宅今年可望加速去化。圖／潤泰新提供

潤泰新（9945）今（23）日股東會，董事長簡滄圳表示，去年起受到新冠肺炎疫情影響，台灣地區整體消費市場經濟成長狀況減緩，不過在中央銀行降息策略及台商資金回流等相關因素帶動下，不動產市場趨於活絡，讓潤泰創新去年在此重圍中繳出亮麗的成績。其中房地產銷售（含預售）業績達113億元。

簡滄圳指出，目前推案除了指標性的2020年潤泰豪宅「潤泰敦峰」持續銷售中以外，去年推出之預售建案均全數銷售完畢。CITYLINK商場雖受到新冠疫情的衝擊影響，但去年全年營收仍與2019年維持相同的水準，在百貨經營中交出不錯的成績單。

簡滄圳表示，今年5月開始，國內疫情持續加劇，但在三級警戒期間，集團旗下指標豪宅松濤苑及潤泰敦峰仍持續採取高標準防疫規範保護消費者進行銷售，然而在公部門祭出QE政策、救經濟等訴求政策之下，在市場中的資金為尋求保值產品，促使不動產市場呈現溫和成長，高端豪宅今年可望加速去化。

簡滄圳指出，目前國內疫情雖已逐步緩解，但在後疫情時代，可想像未來的人類社會將持續學習如何與病毒共存，社會大眾對有良好管理的社區大樓、良好的居住環境需求逐漸上升。

簡滄圳說，疫情警戒鬆綁後推出位於大安區的「潤泰大安富陽」、「青田618」及位於信義區的「潤泰信義」等三案；同時為了減少客戶在不同案場間之移動，本次將首次在潤泰CITYLINK松山壹號店3樓開設聯合展示中心，方便顧客進行預約賞屋。

疫情 豪宅 股東會

延伸閱讀

潤泰新轉投資壽險百貨亮眼 每股配發5元股利

女力撐豪宅 雙北千金就愛現金購屋

高雄豪宅3%高投報率 吸北部置產客南下

雙北豪宅市場 女富豪撐場

相關新聞

東元父子對決後都很滿意 黃育仁：支持邱純枝且有意與父親和解

歷經4個月、眾所矚目的東元經營權之爭，今天7月23日召開股東會改選11席董事，上演黃茂雄與黃育仁父子對決戲碼，兩人都親自...

東元父子對決 黃茂雄續掌經營權 黃育仁拿3席成一大黨

眾所矚目的東元經營權之爭，今天（23日）召開股東會改選11席董事，上演黃茂雄與黃育仁父子對決戲碼，兩人都親自出席與會，歷...

震撼彈！王文淵交棒 洪福源接任台化董座

台化（1326）今（23）日舉行股東會，一開場，現任台塑集團總裁暨台化董事長王文淵就拋下震撼彈，表示今天是自己最後一次以...

東元股東會今登場 父子決戰王不見王

東元（1504）於今（23）日舉行股東常會，東元集團會長黃茂雄及其長子、菱光（8249）董座黃育仁為爭奪經營權，近一個多...

潤泰新簡滄圳：今年房市將溫和成長

潤泰新（9945）今（23）日股東會，董事長簡滄圳表示，去年起受到新冠肺炎疫情影響，台灣地區整體消費市場經濟成長狀況減緩...

長華由通路衝量 轉化提升材料製造且質量並重目標邁進

長華電材（長華*，8070）今（23）日舉行股東常會，會中承認合併財務報表，全年合併營收164.24億元，合併營業利益為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。