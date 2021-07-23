潤泰新簡滄圳：今年房市將溫和成長

潤泰新（9945）今（23）日股東會，董事長簡滄圳表示，去年起受到新冠肺炎疫情影響，台灣地區整體消費市場經濟成長狀況減緩，不過在中央銀行降息策略及台商資金回流等相關因素帶動下，不動產市場趨於活絡，讓潤泰創新去年在此重圍中繳出亮麗的成績。其中房地產銷售（含預售）業績達113億元。

簡滄圳指出，目前推案除了指標性的2020年潤泰豪宅「潤泰敦峰」持續銷售中以外，去年推出之預售建案均全數銷售完畢。CITYLINK商場雖受到新冠疫情的衝擊影響，但去年全年營收仍與2019年維持相同的水準，在百貨經營中交出不錯的成績單。

簡滄圳表示，今年5月開始，國內疫情持續加劇，但在三級警戒期間，集團旗下指標豪宅松濤苑及潤泰敦峰仍持續採取高標準防疫規範保護消費者進行銷售，然而在公部門祭出QE政策、救經濟等訴求政策之下，在市場中的資金為尋求保值產品，促使不動產市場呈現溫和成長，高端豪宅今年可望加速去化。

簡滄圳指出，目前國內疫情雖已逐步緩解，但在後疫情時代，可想像未來的人類社會將持續學習如何與病毒共存，社會大眾對有良好管理的社區大樓、良好的居住環境需求逐漸上升。

簡滄圳說，疫情警戒鬆綁後推出位於大安區的「潤泰大安富陽」、「青田618」及位於信義區的「潤泰信義」等三案；同時為了減少客戶在不同案場間之移動，本次將首次在潤泰CITYLINK松山壹號店3樓開設聯合展示中心，方便顧客進行預約賞屋。