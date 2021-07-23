三級降為二級餐飲可內用 婚宴、公祭、運動也開放

中央流行疫情指揮中心今（23）日表示，自7月27日至8月9日從三級警戒降至二級。指揮官陳時中表示，餐飲開放內用依照規定處理，婚宴、公祭可開放，但休閒場所如KTV、無法戴口罩的水域包括游泳池等仍不開放，將到來的中元普渡，包括流水席和平安宴等亦不開放。

通案性原則，餐飲內用原則依照衛福部規定處理，但外出依然得全程配戴口罩，並確實執行實聯制登記措施。

營業場所及公共場域人流控管或總量管制，室內空間必須是至少1.5米／人（2.25平方米／人），室外空間至少1米／人（1平方米／人）。集會活動人數上限為室內50人，室外100人，若超額則提防疫計畫。

婚宴、公祭可開放，婚宴遵守每一隔間室內50人、室外100人上限，並遵守餐飲指引不得逐桌敬酒。

仍須關閉之場所，包括休閒娛樂場所，如歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館、桌遊場所及其他類似場所。

還有教育學習等場域，包括社區大學，開放受理秋季班報名，實體課程不開放）、樂齡學習中心、K書中心、游泳池等其他類似場所。

陳時中也提到，文化、音樂、體育等都是人們必要活動，為了防疫必要，仍須戴口罩，籃球場、羽球、網球將會開放，但需要實聯制。

無法戴口罩的水域不開放，但開放潛水、衝浪、滑水、水上摩托車，只要不群聚，上岸時需戴上口罩，也會嚴格要求相關業者做好管理。