東元父子選後都很滿意 黃育仁挺邱純枝並有意與父和解

歷經4個月、眾所矚目的東元經營權之爭，今天7月23日召開股東會改選11席董事，上演黃茂雄與黃育仁父子對決戲碼，兩人都親自出席與會但並未同框，歷經2個小時攻防與配票，選舉結果出爐，一如預期，由東元會長黃茂雄與寶佳、華新結盟組成的泛公司派，拿下8席逾三分之二絕對多數席次，續掌經營權；但打著改革旗號的黃育仁陣營也拿下3席，成為可在董事會與其他大股東平起平坐的派系。

東元選出新任董事會成員，包括7席董事及4席獨立董事。隸屬黃育仁陣營的董事當選名單有：黃立聰、黃育仁、方頌仁。黃茂雄與寶佳、華新的泛公司派則為：邱純枝、黃茂雄、周守訓、程本清、獨董劉維琪、獨董陳翔中、獨董黃協興、獨董林麗珍。

東元董事長邱純枝會後舉行線上記者會指出，對於公司派大勝取得8席董事，符合之前預期，相信寶佳及華新對結果也是滿意的，黃茂雄會長也很滿意。邱純枝指出，在這次事件中學到，商業界詭譎多變，企業經營也是戰戰兢兢，但只要秉持公司治理誠信來經營，最終能讓所有參與股東有共識；未來營運策略上，聚焦三個核心產品包括機電、能源及空調。

股東會後黃育仁走出會場，面對媒體時，黃育仁也大大地比了「三（席）」的手勢，看出心情愉悅。黃育仁隨後也召開線上記者會說，這次選舉結果，達成改革派所設定的目標，贏得理想席次。「感謝支持改革派的所有股東，感謝創始股東五大家族，感謝外資，當然也十分感念阿嬤對我的鼓勵和期望，證明我們真的可以做得到。」

同時黃育仁也放軟身段說，「我深切盼望，新的經營團隊組成後，大家能以公司的最大利益為前提，攜手合作，共同開創新局；東元股東會落幕的這一天，我也衷心企盼，過去這段期間的諸多紛擾就此畫下句點。」

面對媒體詢問時，他也說，選舉過程中，確實有讓對方觀感不佳的部分，會想辦法化解，他也支持邱純枝當董事長，未來會保持彈性，會跟每位董事重建良好管道，有意願與公司派的8席董事合作，也不排除與父親和解。