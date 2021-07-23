快訊

莫德納、AZ疫苗開放第二劑接種！指揮中心：急迫出國者可提早打

中元普渡可辦！指揮中心：遶境進香遊行則不開放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東元父子選後都很滿意 黃育仁挺邱純枝並有意與父和解

聯合報 / 記者何醒邦╱台北即時報導

歷經4個月、眾所矚目的東元經營權之爭，今天7月23日召開股東會改選11席董事，上演黃茂雄黃育仁父子對決戲碼，兩人都親自出席與會但並未同框，歷經2個小時攻防與配票，選舉結果出爐，一如預期，由東元會長黃茂雄與寶佳、華新結盟組成的泛公司派，拿下8席逾三分之二絕對多數席次，續掌經營權；但打著改革旗號的黃育仁陣營也拿下3席，成為可在董事會與其他大股東平起平坐的派系。

東元選出新任董事會成員，包括7席董事及4席獨立董事。隸屬黃育仁陣營的董事當選名單有：黃立聰、黃育仁、方頌仁。黃茂雄與寶佳、華新的泛公司派則為：邱純枝、黃茂雄、周守訓、程本清、獨董劉維琪、獨董陳翔中、獨董黃協興、獨董林麗珍。

東元董事長邱純枝會後舉行線上記者會指出，對於公司派大勝取得8席董事，符合之前預期，相信寶佳及華新對結果也是滿意的，黃茂雄會長也很滿意。邱純枝指出，在這次事件中學到，商業界詭譎多變，企業經營也是戰戰兢兢，但只要秉持公司治理誠信來經營，最終能讓所有參與股東有共識；未來營運策略上，聚焦三個核心產品包括機電、能源及空調。

股東會後黃育仁走出會場，面對媒體時，黃育仁也大大地比了「三（席）」的手勢，看出心情愉悅。黃育仁隨後也召開線上記者會說，這次選舉結果，達成改革派所設定的目標，贏得理想席次。「感謝支持改革派的所有股東，感謝創始股東五大家族，感謝外資，當然也十分感念阿嬤對我的鼓勵和期望，證明我們真的可以做得到。」

同時黃育仁也放軟身段說，「我深切盼望，新的經營團隊組成後，大家能以公司的最大利益為前提，攜手合作，共同開創新局；東元股東會落幕的這一天，我也衷心企盼，過去這段期間的諸多紛擾就此畫下句點。」

面對媒體詢問時，他也說，選舉過程中，確實有讓對方觀感不佳的部分，會想辦法化解，他也支持邱純枝當董事長，未來會保持彈性，會跟每位董事重建良好管道，有意願與公司派的8席董事合作，也不排除與父親和解。

股東會 黃育仁 黃茂雄

延伸閱讀

黃茂雄斬親情糾葛擊敗黃育仁 父子互動牽動東元經營

東元父子對決 黃茂雄續掌經營權 黃育仁拿3席成一大黨

東元股東會今登場 父子決戰王不見王

東元股東會前夕 五創始家族喊三代接棒

相關新聞

東元父子對決 黃茂雄續掌經營權 黃育仁拿3席成一大黨

眾所矚目的東元經營權之爭，今天（23日）召開股東會改選11席董事，上演黃茂雄與黃育仁父子對決戲碼，兩人都親自出席與會，歷...

震撼彈！王文淵交棒 洪福源接任台化董座

台化（1326）今（23）日舉行股東會，一開場，現任台塑集團總裁暨台化董事長王文淵就拋下震撼彈，表示今天是自己最後一次以...

東元股東會今登場 父子決戰王不見王

東元（1504）於今（23）日舉行股東常會，東元集團會長黃茂雄及其長子、菱光（8249）董座黃育仁為爭奪經營權，近一個多...

東元父子選後都很滿意 黃育仁挺邱純枝並有意與父和解

歷經4個月、眾所矚目的東元經營權之爭，今天7月23日召開股東會改選11席董事，上演黃茂雄與黃育仁父子對決戲碼，兩人都親自...

東元壞女人風波 邱純枝嘆：黃育仁50幾歲還要老父致歉

東元股東會今天早上舉行，這場黃茂雄與黃育仁的父子之爭扯上董事長邱純枝，甚至被黃育仁形容為「壞女人」。邱純枝在股東會後舉行...

邱純枝要黃育仁道歉 東元將公開收購菱光過半股權

東元股東會今天登場，黃茂雄陣營獲得8席董事保住經營權，董事長邱純枝表示，東元會按照股東會臨時動議決議，終結菱光和東友交叉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。