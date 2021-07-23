不滿配息及董監酬勞分配 國喬投資人股東會外抗議

國喬石化（1312）今（23）日在高雄大社廠召開股東會，數十名投資人赴會場投議股息和董事酬勞分配不均。公司則回應指出，經營團隊會自我鞭策，更加努力，對於股東所提寶貴建言會審慎評估，做為日後決策參考。

據了解，約有三、四十名投資人今天一早即前往國喬股東會前往抗議，並在該廠區牆外拉起「抗議！董事千萬股東百元、董監自肥無理配息」布條。引發高雄市警局仁武分局高度警戒，動員60 名警力維持秩序。

依抗議人士的新聞稿指出，國喬109年EPS有4.52元，Q1為2.13元，公司帳上資金65億，負債比13. 49%，公司未分配盈餘高達143億，獲利高居上市塑化股第2名。

但董事會宣布的0.1元配息案，配給股民為九千多萬元，同時董監也領了九千多萬元，引起投資人不滿。

國喬協理薛鴻敏表示，疫情嚴峻及國際動盪下，股利盈餘分配案是經由董事會審慎討論所做出的決議，或許未能讓每位股東都滿意，經營團隊會自我鞭策，更加努力，針對投資人所提出的寶貴建言會審慎評估，做為日後決策參考。