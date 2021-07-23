東元壞女人風波 邱純枝嘆：黃育仁50幾歲還要老父致歉

東元股東會今天早上舉行，這場黃茂雄與黃育仁的父子之爭扯上董事長邱純枝，甚至被黃育仁形容為「壞女人」。邱純枝在股東會後舉行線上記者會指出，會不計代價維護個人名譽，「希望他（黃育仁）個人向我致歉。」

黃育仁隨後也舉行線上記者會，他姿態放軟回應，「今天有遇到邱董，有向她點頭問好，」至於會不會道歉？他說，「會跟每位董事重建良好管道。」東元下午將推選新董事長出爐，「我們支持邱董當董事長」。

歷經4個月、眾所矚目的東元經營權之爭，今天召開股東會改選11席董事，上演黃茂雄與黃育仁父子對決戲碼，兩人都親自出席與會但並未同框。東元會長黃茂雄與寶佳、華新結盟組成的泛公司派，拿下8席逾三分之二絕對多數席次，續掌經營權；但打著改革旗號的黃育仁陣營也拿下3席。

對於公司派大勝取得8席董事，邱純枝說，符合之前預期，相信寶佳及華新對結果也是滿意的。

但這場父子之爭，雙方過招不斷，從提起刑事告訴、發動公開收購，甚至黃育仁還爆出進家門要實名制、失智的媽媽被父親操控、戰爭的背後主導者已不是父親、他還批評東元董座邱純枝是「壞女人」等，整起事件不輸八點檔連續劇。

邱純枝今天也指出，就選舉結果看起來，黃育仁打著改革旗號，卻沒讓獨董順利當選，所以提名獨董只是幫襯自己當選董事，「對他前後態度不一致感到遺憾」，東元強調公司治理爭取獨董全上，顯見在公司治理上雙方有很大落差。

邱也話鋒一轉說，以前跟黃育仁共事時，感覺不出他的敵意，「不知是不是我後知後覺？」至於黃育仁選前對她的個人人身攻擊，邱則說，會不計代價維護個人名譽，為追求真理，期待本人道歉，也還是會繼續追究法律責任。「黃茂雄私下有道歉，也發出公開信對我的家族致歉，我心中認為，黃育仁先生是一個成人，是一個五十幾歲的大人，如果他做了不恰當的事，要一個八十幾歲老父致歉是很不應該的！我希望他個人向我致歉。」