東元公司派守下經營權 邱純枝強調「公司治理優先」

東元（1504）今（23）日舉行股東常會改選7席董事及4席獨立董事，最終由公司派三方結盟取得4席董事、4席獨董，一共8席已超過董事會三分之二席次，成功守住經營權。東元董事長邱純枝表示，衷心感謝所有股東的選票，證明大多數股東支持公司經營策略與公司治理精神，也呼籲所有當選董事，在進入新一屆董事會之後，應回歸遵法、守法、落實公司治理精神，經營團隊將會持續改革創新，為股東創造最大利益。

在本次改選中，由黃茂雄領軍的東元公司派與寶佳、華新麗華（1605）三方結盟，一共取得4席董事、4席獨董，取得逾三分之二席次；而對手黃育仁陣營則是3席董事全上，未取得獨董席次。由黃育仁陣營提出的討論事項「轉投資事業檢討改進案」，則有30.59%贊成、66.6%反對，其餘為廢票，議案並未在股東會表決通過。

邱純枝指出，今年的股東會選舉是一場「公司治理的理念之戰」，過程中處處考驗著經營者和企業領導人的誠信、良心和法治觀；感謝多數股東選擇了公司派，支持公司堅守優良美好的傳統與價值觀，並認同任何「改革」主張均須奠基於「公司治理優先」的信念上，才是企業永續發展的大道。

針對近期的鈺叡收購菱光、安富收購東友案，邱純枝表示今日有小股東建議，希望東元身為這二家公司的原始股東可以負起責任，解決當前交叉持股及公司治理等狀況；根據今日股東會決議，東元未來可以協助鈺叡、安富收購得以順利進行，甚至東元自己也可以主動進行整併，讓二家公司回歸公司治理、提高經營績效，才能對得起小股東的投資。

對於雙方人馬未來要如何在董事會合作，她認為，所有事情都基於互信基礎，相信只要董事屏除個人原先的框架跟想法枷鎖，能夠秉持誠信原則進行溝通，董事會要取得共識並不是那麼困難。邱純枝強調，經過這次經驗，未來對於董事會成員溝通，會用更細膩的方式爭取每位董事對發展策略的共識。