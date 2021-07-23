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統一股東會 通過每股配發現金股利2.7元

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
右起為統一董事長羅智先、統一美麗事業董事長高秀玲。報系資料照
右起為統一董事長羅智先、統一美麗事業董事長高秀玲。報系資料照

統一（1216）今（23）日召開股東會，會中通過盈餘分配案，決議每股配發現金股利2.7元。

統一董事長羅智先在今年「致股東報告書」中提到，啟動統一第二個50年的成長動能，今年將去年的「亞洲生活品牌服務走廊」改為「亞洲流通生活平台」，意思更為好懂；而「一個核心＋四個主軸」經營大戰略則不變。

此外，年報中也可見，羅智先又有新頭銜，那就是擔任統一旗下貿易次集團南聯國際貿易董事長，南聯旗下最知名的產品，則日本百年肥皂品牌「牛乳石鹼」洗面乳，也是南聯最長銷的商品。

他表示，新冠狀肺炎疫情是去年大家共同夢魘，營運受到前所未有的衝擊下，仍於此辛苦環境下展現出無比韌性。

羅智先在去年年報提及的建構「亞洲生活品牌服務走廊」，是前年統一首度設置雙總經理時，所曾提及的戰略發展策略；今年則將「亞洲生活品牌服務走廊」改為「亞洲流通生活平台」。

為了啟動統一企業第二個50年的成長動能，運用「一個核心＋四個主軸」經營大戰略則和去年相同。羅智先表示，將以「生活品牌」為戰略核心，以「製造加研發」、「貿易加流通」、「體驗加零售」、「聯盟加併購」四個主軸為發展方向。

今年統一國內市場銷售目標，大宗食糧21.6萬噸、生活麵類1,818.5萬箱、飲料類4,795.8萬箱、乳品類29.2萬噸、醬油品類2.8萬噸、麵包及蛋糕等2.81億包、其他食品類如冷凍調理食品、肉品、冰品、保健食品等共6萬噸。

若和去年年報所提及的市場目標，大宗食糧21.3萬噸、生活麵類1755.7萬箱、飲料類4,783.5萬箱、乳品類28萬噸、醬油品類2.6萬噸、麵包及蛋糕等2.28億包、其他食品類共5.3萬噸相比，預期以麵包及蛋糕等成長最高。

羅智先 統一企業

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