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基建推升 亞泥徐旭東看好今年兩岸水泥市場

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
亞泥董事長徐旭東（左二）。（圖／亞泥提供）
亞泥董事長徐旭東（左二）。（圖／亞泥提供）

亞泥（1102）今天舉行股東會，公司去年連續第三年獲利突破百億元，全年每股純益4.7元，今天股東會順利通過每股配發現金股息3.55元（因配息權利基準日的實際流通在外股數變動，實際配息為3.46283787元），換算現金殖利率超過6.5%。

亞泥董事長徐旭東展望今年兩岸水泥市場，他表示，國內水泥業雖然有政府調控房市、營建缺工嚴重及新冠疫情持續影響等不確定因素，但在政府加速公共工程施行的推動下，全台水泥總需求預估仍將較去年成長。

另外大陸得益於常態化疫情防控機制的建立，經濟展現韌性和增長動能，預計今年大陸水泥市場需求也會全面恢復。

對於亞泥營運後勢顯得信心滿滿。

亞泥今年上半年營收403.08億元，比去年同期成長19.1%；第1季稅後純益32億元，更比去年同期暴增3.3倍，換算每股純益已達1.02元，創歷年同期獲利新高。

而面對全球熱門的「碳中和」議題，徐旭東今天也特別強調，亞泥不僅獲利能力強，更注重環保節能，全力推動ESG，將傳統水泥業轉型成為綠色產業，不但讓股東賺錢，還能回饋社會與做好環境保護。

他期許亞泥能成為水泥業界的綠色領導者，導入「資源永續」的循環經濟，利用回收廢棄物替代水泥原料，協助地方、政府及相關產業，解決各界對廢棄物處理需求，創造環境、社會、經濟三贏。

亞泥也積極開發AI技術，推廣低碳製造，從採礦、石灰石分析，到生產、工安、發貨，全都導入智能運算，進行作業優化，並且透過雲端監控，整合內外部資訊，同時研發高端綠色產品，進而降低溫室氣體排放。

亞泥身為全球水泥及混凝土協會（GCCA）成員，主動承諾2050年達到碳中和；並且率先成為全球水泥業第一家同時取得：BS8001循環經濟標準、以及水泥產品碳足跡、水足跡等三項國際認證的公司，也是國內首家以生命周期概念，從原料、製程、到產品，完整盤查產品碳足跡的水泥業者。今年更通過國際上最嚴格的SBTi審查，成為全球第四家，完成減碳目標設定、具體回應全球氣候控制升溫較2℃以下標準更嚴格（well-below）的水泥公司。

亞泥 股東會

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