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先機環球投資：看好新興市場 中國基金保持彈性

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
先機環球投資投資董事李翰華(Oliver Lee)。（先機環球提供）
先機環球投資投資董事李翰華(Oliver Lee)。（先機環球提供）

新興市場的疫苗接種率正在增加，幾乎接近已開發市場的水準。這將使當地經濟能夠完全重新開放；有利於當地情緒，也有利於股市情緒。展望未來，先機環球投資投資董事李翰華(Oliver Lee)說，看好新興市場成長和高品質股票，對於中國基金則是保持彈性，因應市場變化靈活調整配置。

李翰華表示，在過去的幾週裡，由於收益率曲線略微趨平，通貨再膨脹的交易略有平息。在4 月、 5月價值股、中小型股，還有部分垃圾股票漲幅已略有消退，看到了成長股和高品質股票的回歸。今年下半年的全球經濟的成長是健康的發展，疫苗接種率持續上升，股市中一些落後的類股值得關注。

李翰華說，今年迄今為止，新興市場的表現比標準普爾指數低約 7%，部分原因是中國的一些緊縮政策，而另一部分原因也是因為新興市場的疫苗接種率非常低。不過，下半年有幾個相當不錯的理由，讓新興市場的表現有迎頭趕上的機會：

一、疫苗接種率將開始增加─已經看到印度每天為多達 800 萬人接種疫苗，中國接種疫苗人數則在2,000萬至2,500 萬，數量非常龐大；越南是較小的經濟體，但每月接種約 800 萬人次的疫苗。因此，儘管與新興市場相比，已開發國家市場在疫苗接種方面處於領先地位，但差距正在縮小。已開發國家經濟重啟的題材正在開始發酵，對新興市場下半年的景氣發展仍抱持信心。

二、投資組合的操作方式─目前市場狀況對主動式管理是一個大好機會。長期而言，如果考慮增加對新興市場的投資比重，推薦採取主動式管理的方式。新興市場有 15,000 檔股票，有很多超額報酬的品質尚待開發，成熟市場則有非常完善的研究涵蓋。以主動式管理，可以只專注於那些高品質、高投資報酬率的企業，提供長期更好的投資機會。

李翰華表示，中國大陸市場與成熟市場相比，它表現相對落後。其原因主要是在總經層面，在流動性、成長和刺激措施在第4季達到高峰後，中國政府就開始收緊銀根。這是一件健康的事情，實際上，它對某些股價起到了抑制作用。而且，由於監管的壓力，科技產業也碰到一些阻礙；但進入下半年，中國政府將微調政策。

中國股市在下半年將迎頭趕上，有些好公司目前的本益比就極具吸引力，這是中、長期投資人在未來增加中國股票權重的機會。

李翰華說，先機中國基金近期主要的持股部位是醫療保健領域、消費及科技/創新領域。醫療保健擁有政府支持的有利因素，人們變得更富有了，所以會購買醫療保險，人們越來越意識到要照顧好自己；所以，產生很多的機會。在中國，現在有4.5億中產階級，且這個階級人口不斷擴大，消費能力高、注重生活品質，在消費這一個領域，也存在著投資機會。

李翰華說，科技創新領域非常有意思，作為五年計劃的一部分，政府希望增加對本國經濟創新的關注，並在某些科技領域實現自給自足，同時成為全球領導者，以創新產品和服務，所以，也可以關注該領域的投資機會。

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