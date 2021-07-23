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王品董座陳正輝：內用+外帶是未來餐飲新業態

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
王品今日舉辦股東會，董事長陳正輝表示，「內用+外帶外送」將主導未來的營收結構。(照片提供:王品集團)
王品今日舉辦股東會，董事長陳正輝表示，「內用+外帶外送」將主導未來的營收結構。(照片提供:王品集團)

王品（2727）今（23）日舉辦股東會，會中通過2020年盈餘分配案，每股配發4.3元現金股利。董事長陳正輝表示，台灣今年的疫情對餐飲業衝擊更大，消費者的餐飲習慣逐漸被改變，「內用+外帶外送」將主導未來的營收結構。針對近期部份門店關閉，陳正輝也說，王品的策略是「汰弱扶強、加速發展」，未達標的門店和品牌，不能拖住集團發展的腳步。

陳正輝表示，雖然今年台灣本土疫情爆發，餐飲業面臨巨大挑戰，但王品始終看好台灣經濟發展，秉持「品牌為先」的經營理念，持續聚焦資源、提前佈局市場，期待疫情控制後，再次開啟新的成長局面。

今年5月台灣疫情升溫，政府禁止餐廳內用造成衝擊，但陳正輝說，王品憑藉去年經驗，外帶外送都已上軌道；子公司萬鮮持續研發冷凍商品、同時推出自有電商平台「王品瘋美食購物網」，三管齊下得以快速應變、降低衝擊。

針對門店的調整，陳正輝說，未達標的門店和品牌，不能拖住集團發展的腳步，疫情期間，許多一級商圈空出好的門店位置，集團會積極洽租，籌備中的新店有15家。此外，加速發展剛需平價品牌、黏著度高的火鍋、燒肉、以及高單價、體驗性高的品類，這些品類需求高，開放內用後，顧客進來用餐機會大、恢復速度快。王品會持續「多品牌」策略，利用集團供應鏈優勢，創造性價比綜效。

王品去年合併營收152.3億元，歸屬於母公司的稅後淨利3.48億元，EPS 4.61元，每股配發現金股利4.3元，延續近年高股利政策，配息率達93.28%。

去年上半年受到疫情干擾，但王品集團做了三件事，維持競爭優勢。首先是和牛涮和聚 北海道鍋物，實現品牌創新和翻轉；其次是以「王品瘋美食App」150萬名會員為基礎，進行多項聯合行銷；第三是成功以零售商品進軍超商、量販店，打開更多通路。多方策略推動，台灣事業群全年營收達105.2億元，成功站回百億元大關。

王品集團 陳正輝 餐飲業

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