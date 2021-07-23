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北市府要求復業營業場所 辦理公安自主檢查

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導

因應疫情趨緩，在中央「降級不解封」的政策指示下，台北市部分營業場所將陸續復業，為兼顧防疫管理及公共安全，建管處提出精進作為，要求特定營業場所必須透過ｅ化系統下載自主檢查表，填報回傳始得復業。

建管處處長劉美秀表示，北市營業場所公共安全自主檢查項目，主要係針對「走廊」、「直通樓梯」、「安全梯」、「防火捲門或防火門」、「緊急進口」等五大項，業者必須逐項自主檢查，並拍照存證，以確保場所逃生避難動線通暢無阻。

營業場所經自主檢查合格，並將檢查紀錄透過網路傳輸建管處系統平台始得復業。未完成自主檢查回傳系統平台者，建管處將優先派員現場勘查，倘經檢查不合格，立即依建築法規定裁罰6萬元以上30萬元以下罰鍰。必要時，將並執行斷水斷電。建管處進一步強調為展現市府維護公安決心，也為消費者積極把關場所使用安全，建管處亦將針對完成自主檢查案件不定期抽查。

劉美秀強調，營業場所除了應做好各項防疫管理工作外，建築物公共安全不容打折，呼籲營業場所能將公共安全自主檢查紀錄表，列印紙本張貼於出入口明顯處，供消費者辨識，使消費者安心。

有關自主檢查紀錄表格式部分，可於「台北市政府市民服務大平臺」網站（首頁＞申辦案件-依機關分類＞都發局＞建築管理工程處＞建築物動態安全檢查系統＞書表下載＞營業場所自主檢查表）下載。並請至「台北市政府市民服務大平臺」網站填報回傳(路徑:首頁(台北市政府市民服務大平臺)＞申辦案件-依機關分類＞都發局＞建築管理工程處＞建築物動態安全檢查系統＞網路申辦）。

三級警戒

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