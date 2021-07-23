泰豐中壢4.4萬坪土地公開標售 底價100.44億元

世邦魏理仕CBRE表示，接受泰豐輪胎委託，以股權處份方式出售其所持有泰誠開發及泰鑫建設100%股權。此股權交易案主要土地資產位處中壢地區核心位置，住宅區土地近27,000坪，工商綜合區土地逾17,000坪，合計逾4萬4000坪，底價100.44億元，8月18日開標。

世邦魏理仕表示，區內生態綠地已完成建置，位置緊鄰內壢交流道，近中原車站及中壢車站，旁有大型量販店及醫療機構，交通便利，生活機能完善，此外，本案基地亦鄰近中原大學及中原夜市商圈，實為中壢區最成熟便捷的發展區域。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，此一標售案除位處中壢區最佳核心地段外，並臨近泰豐公園綠地及內壢交流道，兼具中原大學商圈便利繁榮機能及便捷快速的交通。由於基地面積大，未來可開發興建大型指標個案，預料吸引國內外各大建商及投資機構競逐。

她表示，近年中壢市區大面積土地稀缺，機能成熟完善，交通便捷的土地更是一地難求，標售案除立地條件極佳外，同時受惠於機場捷運延伸線工程，未來桃園市政府計劃將中壢車站打造為大型共構車站，勢必帶動該區域積極轉型與快速發展。