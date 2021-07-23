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台驊持有陽明一張不賣 ! 公布加碼陽明成本60.3元

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

台驊自從不認陽明現增後，成為市場討論度最高的議題，台驊董事長顏益財之前就透露，在今年農曆年前及本土疫情爆發都買進陽明，在證交所的要求下，顏益財如他過去說的，110年1月18日到110年7月22日加碼4900張，平均價格60.3元。

顏益財日前就透露，這波航運榮景是他從事航運業40年來首見，所以今年農曆年前陽明、長榮股價下跌二到三成時，台驊就進場加買陽明，也買進長榮，這次5月本土疫情爆發，公司又進場買了一批持股，市場也很好奇，陽明到底有沒有一張不賣。

證交所為了資訊透明化，也要求台驊要公開持有陽明的概況，證實台驊沒有出售手中的陽明持股，共持有陽明1.91萬張，持股比例0.57%，比之前當握台驊持有的陽明1.79萬張還多。

台驊公告110年1月18日到110年7月22日共斥資2.95億元，加碼4900張，平均價格60.3元。

陽明 台驊

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