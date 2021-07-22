泰豐中壢廠地8月18日開標 底價逾百億

商仲業者世邦魏理仕（CBRE）今（22）日表示，該公司日前接受泰豐輪胎委託，將以股權處份方式出售其所持有泰誠開發股份有限公司及泰鑫建設股份有限公司全數股權。該股權交易案之主要土地資產位處中壢地區核心位置，全案標售底價為100.44億，訂於8月18日開標。

世邦魏理仕表示，該案住宅區土地近27,000坪，工商綜合區土地逾17,000坪，合計總土地面積逾4,4000坪，且緊鄰內壢交流道，近中原車站及中壢車站，旁有大型量販店及醫療機構，交通便利、生活機能完善，此外，該案基地亦鄰近中原大學及中原夜市商圈，為中壢區最成熟便捷的發展區域。

世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒認為，該標售案除了位處中壢區最佳核心地段外，也臨近泰豐公園綠地及內壢交流道，兼享中原大學商圈的便利繁榮機能及便捷快速的交通。且該案現有大型量販店亦穩定營運中，稀有壯闊的基地條件更提供開發商多元產品規劃的選擇。她也信心喊話，中壢地區未來必可開發出最具代表性的大型指標個案，也相信此次國內外各大建商及投資機構將競逐此珍貴稀缺的絕版土地。

近年來中壢市區大面積土地稀缺，而機能成熟完善、交通便捷的土地更是一地難求，該標售案除立地條件極佳外，同時受惠於機場捷運延伸線工程，未來桃園市政府計劃將中壢車站打造為大型共構車站，因此也勢必帶動該區域積極轉型與快速發展。