東元股東會前夕 五大創始家族聲明「讓第三代接班」

東元（1504）股東會前夕，東元今天刊登廣告，高喊「合法完成」；東元五大創始家族則在傍晚發表近千字長文「東元創始股東－五大家族聯合聲明」，力挺菱光（8249）董事長、黃家長孫黃育仁，希望「第二代領導人該適時放手，齊心協助第三代團隊接棒，完成東元的新世代交替大業。」

聲明書全文如下：

30多年前，東元第一代交接給了第二代。當時不僅交接過程順利，更對後繼者大力扶持，幾位創辦人更是樹立了良好的典範，給予第二代黃茂雄會長，在這30年當中極為寬廣的揮灑空間。不過，創始家族近來十分憂心與不安，看見了東元在因應大變局的改革過程中，遇到相當多的阻礙跟波折，誠心呼籲第二代領導人尊重先輩的優良傳統與豁然大度，讓東元順利交棒到第三代新團隊。

7月23日股東大會近在眼前。在這一段股東常會延宕的期程中，面臨許多紛擾，但老股東們不願放棄好的堅持，希望大家回到東元創立的初心－除了注重本業跟專業之外，也要重視「共治」，並透過共治跟協商，讓公司回到往年經營的繁盛榮景。

老股東們殷切期盼，現在的東元已有新股東與股權結構，希望大家如同一起奮鬥打拚的當年，秉持共治協商的精神，攜手合作讓東元變得更好，找回過去的榮耀、擦亮東元的招牌。

另一方面，在這一段風波不斷的期程中，有一些司法抹黑案件或寓意不善的舉動，實令人感到遺憾與難過，這不僅無助於公司的發展，更破壞了東元一向以來的和諧穩定，徒增無謂的紛擾。

待7月23日股東常會結束，新的經營團隊形成後，期盼這些過往的糾葛，大家都能夠漸漸放下，讓新的局面撥雲見日，不要再有紛擾；也希望現在公司的經營方，能放下這段時間的情緒和負面手段，回歸正軌，協助未來新的董事會順利運作。

誠摯呼籲，新的幾個大股東有責任讓股東會順利完成，形成未來新的經營團隊。創始股東創始家族期盼，現任的大股東們應勇於承擔責任，讓股東會、董事會順利完成，以公平公正的方式產生新的董事，未來經營恢復「共治」模式，重回昔日榮光。

最後，衷心地期盼第二代領導人該適時放手吧，齊心協助第三代團隊接棒，完成東元的新世代交替大業，以因應全新的經濟潮流與趨勢發展。

創辦人 錢水木先生 家族代表 錢禎三/孫炳輝先生 家族代表 孫芳正/孫炳榕先生 家族代表 孫嬿美/黃土英先生 家族代表 黃博治」