颱風季到 樂天市場統計：防水防災用品熱賣

中度颱風烟花明後天影響台灣最劇，將出現局部豪雨，樂天市場觀察，近兩日「防水沙包」、「防水套」以及「冷凍食品」搜尋次數和訂單數較6月同期增加約二成；防颱防災必備的手電筒、照明燈、儲電設備等微幅成長。

樂天市場表示，現在的冷凍蔬菜不僅保存期限長、覆熱便利，營養價值也比放置冷藏許久的食材來的高，獲消費者認同，另外也有蔬菜箱、麵包箱可供一周份量，方便消費者一次採購。

極端氣候影響，暴雨狀況頻傳，樂天市場表示，近幾年環保高科技防水沙包熱賣，加水後三分鐘即可變成20公斤沙袋阻防洪水，環保又便利；三頭多向照明強光手電筒可以短暫防水，三頭照射、廣角調節，持久續航8小時，超大容量的應急行動電源也獲得家庭用戶喜愛。