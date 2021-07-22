購屋壓力續升高 Q2北北桃竹宜新建案房價全面上漲

據住展雜誌統計，今年Q2北台灣大多數縣市新成屋、預售屋成交價漲勢全面啟動，包括台北市、新北市、桃園市、宜蘭與新竹地區房價均比Q1上揚，且漲幅持續擴大當中，僅基隆一地維持平盤。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年5月國內疫情雖然大爆發，導致新建案市況由熱轉淡，但因營造成本居高不下，以及疫情導致缺工問題惡化，建商反應成本的壓力強過於疫情干擾，以致於新建案房價不跌反漲。

住展雜誌統計資料顯示，北台灣新建案Q2房價若與去年同期相比，則所有縣市房價通通上漲，且各縣市漲幅介於4.3％～9.1％、平均年漲幅約6.1％，創下2018年房價反彈以來最大漲幅（Q1為2.4％～7.9％、各縣市平均漲幅約4.5％）。

其中，台北市Q2房價來到92.7萬元／坪，較Q1上漲2.5萬元／坪、季漲幅約2.8％，已連續七季上漲；若與去年同期相比，則上漲5.7萬元／坪、年漲幅達6.6％。

何世昌分析，北市Q2房價表現較強勁的多為蛋白區，如文山、南港、內湖等地價格漲幅較為顯著。文山、南港區因開價觸及百萬元／坪的高價指標案陸續開出，帶動整體房價攻高。內湖狀況截然相反，今年以來，內湖進入供給空窗期，推案量少而需求卻很強，供不應求成為推升房價的動力。

新北市房價走勢也不弱，Q2房價為41.7萬元／坪，比Q1漲了0.8萬元／坪、季漲幅約2％，價格連續五季走高；近一年來，房價上漲2.4萬元／坪、年漲幅約6.1％。