遠距教學超前部署 IPEVO捐九縣市330台教學攝影機

全球疫情持續延燒，遠距教學轉型刻不容緩，隨台灣疫情致使教育現場須快速適應全新常態，IPEVO為讓台灣與美國同步邁入教師隨手都能快速、輕鬆運用「高畫質」影像，有鑑於6月台灣疫情期間首度試行捐贈100台高畫質教學攝影機予台北市教育局獲廣大迴響，今正式宣布加碼捐贈新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、台南市、南投縣共八縣市教育局230台高畫質教學攝影機，總價值超過新台幣百萬元，包括VZ-R、DO-CAM與全球普及率最高的V4K三款機型，苗栗縣政府並於7月20日舉辦捐贈儀式，邀請愛比科技蒞臨現場共襄盛舉。

台灣設計與製造之原生品牌愛比科技IPEVO顛覆傳統笨重、操作複雜與昂貴的實物攝影器材設計思考，重新定義一系列設計創新、靈活輕巧又易於入手的專業視訊教學攝影機，以高畫質、高性價比教學攝影機優勢，成為美國K12學校必備教具第一品牌，在美K12公立學校滲透率高達六成。

IPEVO愛比科技創辦人暨執行長洪裕鈞表示，身為台灣原創品牌，IPEVO在過去一年多的疫情期間，已成功幫助全球超過8萬所學校及無數企業打造高畫質遠距視訊的絕佳經驗。在疫情嚴峻期間，希望竭盡所能協助台灣的老師們運用科技無礙地轉換成線上教學。

有鑑於用科技改善生活品質初衷，IPEVO從感光元件、機構硬體、軟體操作介面等，發展出一系列簡單、靈活輕巧又易於入手的專業視訊教學攝影機，全面配備800萬畫素SONY CMOS感光元件，支援Mac、Windows與Chrome OS，並與各式第三方軟體相容，包括Line、Zoom、Skype、Google Meet和Microsoft Teams等，能在遠距教學時，讓教材註記、實驗操作及繪畫過程等眼見為憑，讓講授與實作的每個重要環節都不遺漏，幫助教育工作者增添教學現場的互動性與感染力。

IPEVO視訊教學攝影機不僅是美國K12公立學校中老師最愛使用的設備，旗下全系列專業視覺技術解決方案更榮獲英美多項教育科技獎，IPEVO已於全球各地教育現場數位轉型占有一席之地。

洪裕鈞表示，IPEVO繼6月試行捐贈台北市教育局後，發現需求與缺口龐大，特主動接洽其他縣市政府，希望IPEVO高畫質教學攝影機能幫助到迫切需要的教師們。因此，趁暑假期間，特別增加捐贈全台共九縣市政府教育局，讓教師們能於暑假準備新學期教程時可納入新教具一同思考，充分發揮同步、非同步及混合式的數位教學，破框成就台灣教育科技的高畫質轉型。

苗栗縣縣長徐耀昌表示，感謝IPEVO愛比科技回饋教育的善行，充分展現企業社會責任的精神。為感謝該企業對於本縣教育的重視及學校設備的捐助，將由苗栗縣政府頒贈感謝狀，以表示由衷的感謝。在疫情嚴峻期間，縣府亦將竭盡所能，建立教學現場的數位化，並協助學校教師運用科技，完善線上教學的需求。