東奧羽球女子單打金牌運彩賠率 戴資穎被看好奪冠

2020東京奧運即將在本週五（23）日開幕，台灣運彩現已開盤奧運男女足賽事的投注以及17項賽事的「冠軍及特別項目」投注。其中最受國人矚目的世界球后戴資穎，女子單打金牌目前賠率2.20倍，與中國選手陳雨菲並列，最被運彩看好有希望奪冠。

消費者可以趁奧運正式開幕前申辦網路會員及投注，一起幫喜愛的選手加油，還有機會參加抽獎活動帶回百萬現金。

目前台灣運彩已提供投注的17項「冠軍及特別項目」當中，有台灣選手參賽的項目包括羽球男單、女單、男雙以及桌球男單、女單、混雙，還有射箭男子個人、女子個人。

台灣之光、世界球后戴資穎與中國好手陳雨菲最被看好，並列賠率2.20倍，羽球男子一哥周天成賠率9.00倍、王子維22.00倍，眾多選手當中最被看好拿下金牌的是地主選手桃田賢斗1.75倍，男子雙打李洋/王齊麟組合，賠率6.00倍。

桌球本屆拿下七席門票，台灣運彩也開好開滿桌球投注，新增混雙金牌投注，台灣奪牌重點林昀儒/鄭怡靜賠率9.00倍居第四，女子單打部分，我國好手鄭怡靜賠率22.00倍、陳思羽60.00倍，男子單打則以台灣選手林昀儒賠率13.00倍。

射箭男子個人湯智鈞賠率20.00倍、魏均珩賠率28.00倍、鄧宇成賠率80.00倍；女子個人譚雅婷賠率10.00倍、雷千瑩賠率12.00倍、林佳恩賠率40.00倍。其他項目近日將陸續提供投注。

本屆團體賽以國人最期待且再次回歸的奧運棒球熱度最高，本屆共有六隊參賽，最被台灣運彩看好奪下金牌的為地主日本賠率1.80倍，美國居次3.40倍、南韓4.50倍。最受到關注的還有籃球項目，以美國職籃為班底的美國籃球隊，台灣運彩開盤冠軍美國最被看好，賠率1.04倍；本屆奧運足球最被看好拿下金牌的則是西班牙賠率2.40倍、巴西3.20倍、法國5.50倍、地主日本7.25倍。

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