快訊

台新理專盜領3.47億 金管會重罰3000萬史上最重

疫苗到底能不能混打？醫師：政府應速斷速決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

HK Express擴大亞洲航線 8月開台北、高雄新航線

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
香港唯一的低成本航空公司HK Express香港快運航空宣布，將於2021年8月23日及8月26日，分別開辦香港－台北及香港－高雄兩條新航線。 圖/香港快運航空提供
香港唯一的低成本航空公司HK Express香港快運航空宣布，將於2021年8月23日及8月26日，分別開辦香港－台北及香港－高雄兩條新航線。 圖/香港快運航空提供

為提供旅客更方便及優惠選擇，香港唯一的低成本航空公司HK Express香港快運航空宣布，將於2021年8月23日及8月26日，分別開辦香港－台北及香港－高雄兩條新航線，同時會持續實施健康和安全防護措施，包括機艙清潔及社交距離等，旅客搭機時也須全程配戴口罩。

HK Express行政總裁吳潔文表示，我們一直努力尋找新方向，為的就是要向旅客提供相宜的票價與便利的出遊選擇，即將開辦的兩條新航線便是我們朝著這個目標進發的又一例證。即使現時疫情持續，仍然無阻我們實踐提供加倍方便實惠體驗的承諾，亦會繼續以保障旅客的安全和健康為己任，讓他們出遊時安枕無憂。

HK Express是由欣聯航國際旅行社總代理台灣銷售業務，目前除維持每週四、週日，執行各一班次香港往返台中的飛行服務外，8月23日將開辦香港－台北新航線，去程UO110於15時55分自香港機場起飛，17時55分抵達桃園機場；回程UO111於18時50分自桃園機場起飛，20時50分抵達香港機場，開航初期維持每週一、週六各一班次來回。

香港－高雄新航線則將於8月26日開辦，去程UO130於10時50分自香港機場起飛，12時20分抵達高雄機場；回程UO131於13時15分自高雄機場起飛，14時40分抵達香港機場，開航初期維持每週四、週日各一班次來回。HK Express提醒，前往香港的旅客須注意最新入境規定，包括於抵達前後的測試安排、強制檢疫與遞交文件等。

香港 航線

延伸閱讀

香港快運航空宣布 8月起開辦台北、高雄新航線

國安法壓境香港 知名港人紛紛宣布來台

7狀元6留下：香港是根 盼貢獻非逃走

疫情之下 香港快運宣布下月開通台北、高雄航線

相關新聞

東奧羽球女子單打金牌運彩賠率 戴資穎被看好奪冠

2020東京奧運即將在本週五（23）日開幕，台灣運彩現已開盤奧運男女足賽事的投注以及17項賽事的「冠軍及特別項目」投注。...

HK Express擴大亞洲航線 8月開台北、高雄新航線

為提供旅客更方便及優惠選擇，香港唯一的低成本航空公司HK Express香港快運航空宣布，將於2021年8月23日及8月...

上銀集團完成二代接班 卓秀瑜接任大銀微系統董座

大銀微系統（4576）今(22)日召開股東常會，完成董事全面改選，順利選出第10屆董事會團隊，並推選卓秀瑜接任董事長，原...

和潤企業、和運租車兩間公司 由劉源森接任董事長

和泰集團（2207）旗下和潤企業（6592）今日（7/22）及和運租車昨日（7/21）董事會改選新任董事長，由劉源森當選...

疫情攪局 台塑化百億美元路州投資案將二度重估

以台塑化（6505）為首，總投資金額高達百億美元（約新台幣2,800億元）的美國路州投資案一波三折，由於疫情拖累，加上接...

不畏疫情 台中七期豪辦「聯聚中雍」再傳破億紀錄

雖仍值疫情期間，企業主投資房地產不手軟，根據最新公布的實價登錄資料，台中七期豪辦「聯聚中雍」大廈再傳破億交易紀錄，總成交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。