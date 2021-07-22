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美光獲卓越職場肯定 名列「亞洲最佳職場」榜單

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

美商記憶體大廠美光科技今（22）日宣布該公司首度入選卓越職場研究機構（Great Place to Work，GPTW）所公布的「亞洲最佳職場」榜單。

美光表示，不僅引領科技創新，也針對其多元的員工組成，提供最佳的參與、薪酬、福利、教育訓練及職涯發展機會．因此獲得卓越職場機構的肯定。

美光現為全球第四大半導體公司，為全球研發與生產創新的記憶體和儲存產品，目前在 17 個國家共設有 13 座製造廠和 14 座客戶實驗室，總員工數約四萬人。此前，美光在中國、德國、日本、義大利、新加坡、台灣的廠區，已陸續榮登各地最佳職場名單。

美光強調，公司在企業營運上秉持以人為本、創新、堅韌、合作、客戶聚焦五大核心價值，並創造具備創意和尊重彼此的文化。

此次獲選，美光全球人力資源資深副總裁 April Arnzen 表示，自去年7月起陸續獲得的多項最佳職場頭銜，皆肯定美光長期以來重視員工成長與福祉，以及在推動多元、平等及包容文化上的努力。同仁造就了美光的成功，我們很榮幸能獲選為『亞洲最佳職場』，美光也將虛心傾聽員工在調查過程提出的所有建議」。

卓越職場為國際調研機構，其對來自亞洲和中東地區 16 個國家，不同文化背景的 330 多萬名員工進行調查，評鑑他們對信任、創新、企業價值及領導力方面的感受。而企業必須在數個國家或地區的「最佳職場」榜單中名列前茅，才能獲選為「亞洲最佳職場」。

此外，評鑑項目也包含 For All指標，考量企業是否創造「所有人都喜愛」的職場、是否具有足夠的包容性，讓員工不分所在地和職位均擁有參與機會。今年在新冠病毒疫情影響下，身心健康也成為勞資雙方皆關注的重點之一。

美光 記憶體

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