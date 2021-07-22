Zoom推出Zoom Apps、Zoom Events 提升平台體驗

Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) 今（22）日推出最新創新產品 Zoom Apps 和 Zoom Events。Zoom Apps 為無縫嵌入 Zoom 會議以及桌面用戶端的第三方應用程式，能強化現今混合工作模式的協作、生產力與娛樂體驗。Zoom Events 則是一個多功能平台，能夠創建多樣化的的互動與沉浸式虛擬活動，觸及更多的觀眾。

Zoom 創辦人暨執行長 Eric S. Yuan 表示：「隨著全球採納混和工作模式，我很高興看到 Zoom Apps 和 Zoom Events 拓展我們的平台願景，賦能今日和未來的生產人力。這些創新將會優化我們和同事、客戶、朋友、家人等互相聯絡與協作的方式，並在強化生產力與協作的同時保持樂趣和幸福的元素。」

將最愛的應用程式帶進 Zoom 的平台 已擁有超過 1,500 個第三方整合軟體的 Zoom App Marketplace隨著Zoom Apps登場有更多的選擇。使用者透過 Zoom Apps可以將自己喜愛的應用程式加入會議中，提高工作效率並保持專注。目前已有超過 50 個企業與消費者用的 Zoom Apps 已經上線 —包括虛擬白板、專案管理、紀錄筆記、遊戲等，更多應用程式也將陸續推出。

Zoom Events 使各式機構組織能建立引人入勝的混合與虛擬體驗，並讓大小企業都能無縫地管理和主持如銷售會議、客戶活動、貿易展覽和內部活動等連續性會議。 Zoom Events 提供多樣化的功能，如：活動中心、企業專用虛擬活動空間、客製化註冊，以及可利用聊天功能社交聯繫的的虛擬活動大廳。 Zoom Events 也能夠提供活動專屬報告，分析註冊、出席和門票銷售等數據。 Zoom 今年將在 Zoom Events 上舉辦年度用戶大會 Zoomtopia 和 Zoom Academy 。

OnZoom 是以消費者為中心的 Zoom Events 解決方案。品牌和小型企業可以創建、舉辦和提供收費制的活動形式來觸及消費者，其中包含健身和烹飪課程、戲劇表演等。 OnZoom 目前仍處於測試階段，並作為小型企業和創業家在我們的公開活動目錄中舉辦和發布活動的場域。