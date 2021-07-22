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台塑前進澳洲採礦 將簽署4.3億美元聯貸案

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

台塑資源5年期4.3億美元聯貸案將於明（23）日完成簽約，該聯貸案由第一銀行及合作金庫銀行共同統籌主辦，由第一銀行擔任額度管理行、合作金庫擔任文件管理行，另邀集10家金融機構共同參與，承諾參貸金額高達13.88億美元，較原聯貸總金額4.3億美元超額認購222.8％，充分顯示銀行團對該公司於澳洲鐵礦砂開礦布局未來發展深具信心。

台塑資源係由台塑集團（1301）100％持股，並以旗下澳洲簽約公司(Formosa Steel IB Pty Ltd)與澳洲第三大鐵礦商Fortescue Metals Group Limited集團，共同參與「鐵橋鐵礦開發計畫」(Iron Bridge Development Project)，該計畫已取得澳洲政府環評同意，其鐵橋案產品含鐵量高於現有鐵礦產品，將有助於提升鋼廠生產效益及減低污染排放，符合各國環保政策日益嚴格之趨勢，加以合資夥伴豐富之開發及行銷經驗，皆有利於產能去化及營運拓展。

第一銀行自今年初主辦台塑河靜越南鋼廠9.375億美元聯貸案後，再次取得台塑集團聯貸案統籌主辦機會。第一銀行持續力挺政府新南向政策，協助提供臺商核心企業與境外關係企業融資服務，支援企業架構全球事業版圖。

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