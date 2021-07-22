和潤企業、和運租車兩間公司 由劉源森接任董事長

和泰集團（2207）旗下和潤企業（6592）今日（7/22）及和運租車昨日（7/21）董事會改選新任董事長，由劉源森當選兩家公司董事長一職。目標締造「和潤3.0、和運3.0」，推動第三個十年的新局，推動兩家公司營運再創另一事業高峰。

董事長劉源森接任新職時表示，和潤、和運兩家公司成立23年，在田天明董事長及經營團隊領導之下，已經成為台灣最大的汽車分期與租賃公司，尤其近三年來更維持兩位數以上的經營成長。

劉源森進一步表示，和運租車已成為台灣最大汽車租賃公司，提供所有汽車廠牌的多元租賃服務，更跨足電動車領域，提供Tesla電動車租賃服務，讓客戶享有更多用車選擇，未來將努力保持此一成長氣勢，並秉持集團「没有最好、只有更好」的理念，期望透過擴大新業務項目、新地域市場的開發，和活用新IT進行管理的優化，並加速展開各種人才培育養成，以締造和潤3.0、和運3.0(第三個十年)之新局，再創兩家公司的另一事業高峰。

台灣汽車金融龍頭-和潤企業於2019年底完成上市掛牌，成為市值400多億的公司。全國共有20個營運據點，以汽車/機車/商用貨車分期，以及醫療設備/營建機具/工具機分期租賃等為主要業務。

和潤企業營收近三年大幅成長，2020年在資產、營收、獲利皆創三高，稅前純益更高達36.3億，年增18.7%。未來和潤企業將擴大非汽車分期領域的業務，發展多元產品，挑戰全方位領先，更隨著政府新南向政策擴大事業版圖，布局東南亞國家，成為未來營運的最大動能。