不畏疫情 台中七期豪辦「聯聚中雍」再傳破億紀錄

雖仍值疫情期間，企業主投資房地產不手軟，根據最新公布的實價登錄資料，台中七期豪辦「聯聚中雍」大廈再傳破億交易紀錄，總成交價達1億5,798萬元，扣除車位每坪成交價上看66萬元，顯示中部企業主對疫情後市場仍具高度信心。

據了解，這次成交的為聯聚中雍30樓戶、224.02坪，買家為蔚理資產顧問公司。目前，聯聚中雍銷售已破八成，其中最高成交單價為39樓，扣除車位每坪69.8萬元。

聯聚中雍大廈被專家評為「豪」辦，不僅是台中高度最高建築，更被業界評為最頂級商辦大樓，有全台最美商辦的稱號。聯聚建設在中部高端房地產市場向來享有高聲量，聯聚中雍更是台北市以外身價最高的商辦產品。

業界分析，中部企業主願意選擇此時，砸重金入手頂級商辦標的，主要考量整體投資環境對台中房市有利。美中貿易戰改變國際市場及供應鏈生態，促使台商踴躍返台投資，讓台中成為最主要的獲利城市。

根據7月更新的統計報告，經濟部「投資台灣三大方案」申請案件，以台中市件數為全國第一，合計達196件，占全國21.03%，總投資金額約2,231億元；加上隨著中科園區、精密機械園區等科技廊道成形，入駐中部工業區的企業也顯著增加。

業者指出，工廠雖設置在工業區，但企業總部則多選擇交通更為便利的市區作為企業門面，尤其是已成為國際建築聚落的七期重劃區，因地處市政、金融、藝文核心，成為冠軍企業的旗艦總部首選。

以台北信義區的規模經濟發展來看，台中七期重劃區仍具高度潛力。歷經30年發展，七期至今已建立難以取代的核心區域位置，政治、金融、藝文、百貨、飯店等設施皆匯聚於此，也有甚高的綠覆率，完善的規劃讓整個七期，特別是新市政特區，成為中台灣住居及辦公的標竿聚落。

此外，中部房市有一獨特現象，特別重視建設公司品牌，聯聚建設在全台豪宅客、企業主間口碑佳，聯聚中雍更是將商辦產品推升至豪辦規格，為企業主打造專屬會所，讓企業主能相互交流心得。

入駐聯聚建案的企業主與豪宅住戶，因認同其核心理念，自然而然達到聚客效應。例如聯聚中雍大廈與企業主達成協議，每層450坪，員工人數以72人為上限，聯聚替企業主精算出「最舒適辦公環境」。

認同此協議的入駐企業，不僅需具備相應的經濟實力，對企業文化與員工福利的重視可想而知。

且聯聚中雍一樓規劃近500坪行人休憩廣場，並設置奉茶水柱體貼用路人，廣場上高達6.8米的藝術雕塑「行」，則是對台商精神的尊崇與致敬，打動重視傳承精神的台灣企業主。

而近來兩棟地標建築聯聚中雍、聯聚瑞和外牆打上「台中加油」、「台中平安」打氣燈光，更成為民眾拍照打卡熱點。

不只商辦市場，台中七期的頂級住宅案，市場也持續看好，下半年推案量不減，聯聚、由鉅、寶璽、大陸等豪宅建商領軍的七期預售大案，被視為指標。