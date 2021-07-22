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momo上半年電玩銷售年增8成 7/25開任天堂旗艦店

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
momo購物網7月25日開任天堂旗艦店。(照片提供:富邦媒)
momo購物網7月25日開任天堂旗艦店。(照片提供:富邦媒)

富邦媒（8454）旗下momo購物網近期因居家娛樂需求升溫，帶動上半年電玩遊戲銷售年增達8成。5月防疫警戒升級，再次掀起一波電玩遊戲購買潮，5-6月電玩遊戲日均業績成長高達2倍。鎖定持續延燒的「宅娛樂」商機，旗下momo購物網攜手遊戲大廠Nintendo 任天堂，momo「任天堂旗艦店」於7月25日正式開幕。

momo「任天堂旗艦店」集結多款Switch搶手商品，讓電玩粉絲免出門一站買齊，像是特別版魔物獵人主機、2021話題新遊戲薩爾達傳說-禦天之劍HD、單月熱銷破千件的超夯瑪利歐系列遊戲、未上市即掀起預購熱潮的寶可夢系列新遊戲等。

momo購物網表示，Nintendo Switch擁有玩法多元、遊戲年齡層廣泛等優點，成為最受消費者青睞的電玩主機首選，約佔電玩主機銷售8成。為滿足「宅娛樂」消費需求，momo也持續豐富站上電玩選擇，今年新增約40款新遊戲，其中包含switch的瑪莉歐高爾夫、魔物獵人-崛起，以及PS5的惡靈古堡8、漫威蜘蛛人等，多元選擇讓消費者宅在家也不無聊。

momo搶先分享任天堂旗艦店必買商品。遊戲選擇不可錯過超夯瑪利歐系列，像是單月熱銷破千件的「瑪利歐賽車8-豪華版」，網路連線最多可12人齊競賽，在家也能享受甩尾加速、設置陷阱的快感；「超級瑪利歐派對」25款遊戲與親朋好友PK、分組或合力挑戰關卡，還可支援多台主機連線延伸出更多遊戲玩法；「瑪利歐高爾夫 超級衝衝衝」最多可讓4位玩家同時居家揮桿消磨時間。

Switch粉引頸期待的新遊戲也是一大亮點，如甫推出的經典再製版「薩爾達傳說-禦天之劍HD」，玩家可以左右握著Joy-Con，分別操作劍、盾牌，享受體感操作專屬的緊張戰鬥；還有如火如荼預購中的「寶可夢-晶燦鑽石、明亮珍珠」忠實重現原作故事，在充滿臨場感的對戰中尋找傳說寶可夢帝牙盧卡與帕路奇亞。momo也貼心推薦新入坑的消費者選擇主機、遊戲、配件一次滿足的「主機同捆組」，完整體驗遊戲樂趣。

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