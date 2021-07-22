力麗集團 日月潭力麗溫德姆溫泉酒店拚明年Ｑ3開幕

南投日月潭唯一國際品牌五星級溫泉渡假酒店本月正式簽約啟動，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店預計2022年第3季開幕。日月潭力麗溫德姆溫泉酒店營運後，加上力麗在日月潭既有的力麗哲園日潭館、月潭館及力麗儷山林會館，力麗集團飯店事業群將成為在日月潭擁有最多飯店據點與客房數的業者。

力麗集團在台灣深耕多年，力麗觀光（5364）旗下飯店事業群包含力麗哲園飯店台北館、花蓮館、日潭館、月潭館與高雄哲園學產文教會館，力麗馬告生態園區的棲蘭山莊、明池山莊及儷山林日月潭館、墾丁館及關係企業宜蘭力麗威斯汀度假酒店等10個館別。

力麗集團表示，此次再度與溫德姆酒店集團攜手合作，將打造令人驚豔的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，未來將結合雙方的品牌形象以及豐富資源，搶攻高端觀光旅遊商機，使當地的產業活動以及旅遊效益極大化。

力麗集團結合日月潭區周邊美景及台灣原民文化，精心打造日月潭區唯一的國際品牌五星級溫泉度假酒店，未來可望帶動日月潭周邊觀光及旅遊效益，成為當地最大的渡假、美食及會展活動中心。

「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」（WYNDHAM Sun Moon Lake」）設計融合日月潭伊達邵當地的文化特色，以日月潭水波漣漪的意象設計地景建築，融入原民傳統圖騰邵織紋的經典配色，總面積超過32,000平方公尺，擁有197間溫泉客房、套房及可容納400人以上的頂級多功能宴會廳，餐飲方面除全天候供應的The Gourmet Kitchen饗沐全日西餐廳及傳承道地中華美食文化的The Shao邵中餐廳之外，一樓設有大廳酒吧Chill，健身中心內搭配休閒風格酒吧，滿足盡情運動後的渴望。

另在高空行政樓層設有獨享尊榮服務的行政酒廊，頂樓則是遠眺日月潭美景的無邊際空中花園及戶外活動場地，體現個性化服務與奢華氛圍的完美結合。