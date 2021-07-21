安富國際嗆光菱 收購東友罔顧公司治理
菱光董座黃育仁主導相關企業光菱電子（8032）收購科技股票，先也提出公開收購的安富國際投資指出，今（21）日記者會中，東友公司（5438）聲稱收到光菱公司公開收購普通股之訊息，但尚未收到光菱公司送達公開收購相關書件。安富國際查證，光菱仍尚未將公開收購申報書及公開收購說明書依法向主管機關申報並公告，但東友沒收到資料、也無經過董事會審議程序，貿然申請暫停交易，並發布重大訊息，置公司治理如無物，嚴重干擾亂市場交易秩序。
目前光菱持東友股權16.86%，是東友最大股東；東友持有光菱股權19.29%，也是最大股東；菱光（8249）持有光菱股權 13.53%，為第二大股東；東友、菱光兩家公司共持有光菱公司近1/3股權。
安富指出，東友董事長黃育仁實際掌控三家公司，光菱與東友宣布要合作供應新日系客戶零組件。但光菱如果真要加深與東友的業務合作關係，有多種合作選擇模式，不以公開收購為限。要公開收購，選在東元（1504）經營權爭奪之敏感時機發動，顯示光菱發動本次公開收購目的，可合理推知是黃育仁保自己的經營權。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言