安富國際嗆光菱 收購東友罔顧公司治理

菱光董座黃育仁主導相關企業光菱電子（8032）收購科技股票，先也提出公開收購的安富國際投資指出，今（21）日記者會中，東友公司（5438）聲稱收到光菱公司公開收購普通股之訊息，但尚未收到光菱公司送達公開收購相關書件。安富國際查證，光菱仍尚未將公開收購申報書及公開收購說明書依法向主管機關申報並公告，但東友沒收到資料、也無經過董事會審議程序，貿然申請暫停交易，並發布重大訊息，置公司治理如無物，嚴重干擾亂市場交易秩序。

目前光菱持東友股權16.86%，是東友最大股東；東友持有光菱股權19.29%，也是最大股東；菱光（8249）持有光菱股權 13.53%，為第二大股東；東友、菱光兩家公司共持有光菱公司近1/3股權。

安富指出，東友董事長黃育仁實際掌控三家公司，光菱與東友宣布要合作供應新日系客戶零組件。但光菱如果真要加深與東友的業務合作關係，有多種合作選擇模式，不以公開收購為限。要公開收購，選在東元（1504）經營權爭奪之敏感時機發動，顯示光菱發動本次公開收購目的，可合理推知是黃育仁保自己的經營權。