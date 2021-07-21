快訊

鄭州暴雨致25死7失聯 河南全省120多萬人受災

獨／2年前就預演 侯怡君爆打小三真實畫面流出

惠來扶輪社挺醫護 捐澄清醫院平等分院正壓採檢亭

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
這款正壓空調篩檢採樣亭的優點是可增加醫院在外進行快篩的機動性。圖／惠來扶輪社提供
這款正壓空調篩檢採樣亭的優點是可增加醫院在外進行快篩的機動性。圖／惠來扶輪社提供

有鑑於新冠疫情日趨嚴竣，國際扶輪3461地區台中惠來扶輪社今（21）日捐贈一座防疫正壓空調篩檢採樣亭給澄清醫院平等分院，這款正壓空調篩檢採樣亭最大特色是擁有彈性空間，大幅提高機動性，可為第一線醫護人員提供安全的作業環境。

今天的捐贈儀式，由國際扶輪3461地區總監薛秋雄及惠來扶輪社社長張順明主持，澄清醫院平等分院院長劉金明等人代表受贈，雙方攜手同心防疫。

據了解，全台扶輪社目前已陸續捐贈135座正壓空調篩檢採樣亭，共有115家醫療院所受惠。

薛秋雄表示，澄清醫院平等分院對社區民眾的醫療服務長期受到極高評價，醫療院所內的醫護人員在這次疫情中，為守護鄉親的健康，日以繼夜的在危險環境中工作，他代表國際扶輪3461地區致上最高敬意。

國際扶輪3461地區2021-22扶輪主題為「以服務改善人生」，所以台中惠來社社長張順明特別由該社社區服務經費提撥20餘萬元，捐贈正壓空調篩檢採樣亭，用實際行動支持澄清醫院平等分院為防疫辛勞的醫護人員，也貫徹其服務精神，以正能量改善社會和人生。

張順明表示，這款正壓空調篩檢採樣亭的優點是，可增加醫院在外進行快篩的機動性，亦能提高與社區的互動性，採用可移動式正壓無塵方型艙體、坐姿設計與前傾玻璃。

內部並規劃彈性醫護空間，艙體最多可裝載6名醫護人員進行採檢、檢驗和疫苗注射等各項作業，有效提升醫護人員在採檢時的安全性。

劉金明表示，目前正處於防疫的關鍵時刻，衷心感謝國際扶輪社3461地區和各扶輪社的捐贈義舉，這是對最前線醫護人員最大的支持與鼓勵。

澄清醫院平等分院絕對會發揮醫療專業能力照護好每一位病患，防疫不但是一場對病毒的全面抗戰，也是一條漫長的道路，呼籲國人齊心防疫，全力配合防疫相關措施，團結一致才能安然通過這次考驗，逐漸回歸到正常的生活。

國際扶輪3461地區台中惠來扶輪社捐贈正壓空調篩檢採樣亭給澄清醫院平等分院。記者宋健生／攝影
國際扶輪3461地區台中惠來扶輪社捐贈正壓空調篩檢採樣亭給澄清醫院平等分院。記者宋健生／攝影

醫護人員

延伸閱讀

發揮宗教力量 佛教僧伽基金會再捐5千個面罩

EIU：台灣等亞洲地區防疫策略將從「清零」轉向低確診

慰勞防疫醫護清潔隊員 淡水里長送飲料麵包

吃得簡單又不運動當心肌少症 居家防疫3招助預防！

相關新聞

東元之爭週五決戰 黃育仁今砸4億反親爹收購保大本營

眾所矚目的東元經營權之爭，將在7月23日舉辦股東會進行董事改選，上演黃茂雄、黃育仁父子對決戲碼。但就在股東會前夕，黃育仁...

莫德納疫苗訂單爆量 李鍾熙：爭取現在交貨很困難

COVID-19變種病毒Delta來襲，全球瘋搶疫苗，曾參與今年部分疫苗採購的亞洲生技大會主席李鍾熙表示，莫德納疫苗今年...

長榮歐洲線布重兵搶賺高運價 年底再添17艘新船

長榮總經理謝惠全表示，今年年底前尚有17艘船待交付，其中，2.4萬TEU（20呎櫃）船舶將配置在亞洲-歐洲航線，適逢歐洲...

貿協越南台灣形象展線上開幕 突破疫情參展廠商增三成

突破疫情限制，「2021線上越南台灣形象展」今（21）日於線上展開，展覽為期三天，貿協統計，台灣參展商達195家，較上屆...

3個月成交8戶！女富豪瘋捧現金買台北豪宅

女性不只買小宅，也進軍豪宅。實價資料顯示，近三個月，北市包括「冠德信義」、「和平大苑」、「碧湖畔」、「潤泰敦峰」、「寶徠...

旅遊業黑暗中見曙光？雄獅推關島疫苗自由行受矚目 悄悄布局北美出境旅遊搶解封商機

6月底，關島政府宣布開放疫苗旅遊，雄獅隨即推出4架包機，很快地，逾4百個機位銷售一空，疫苗旅遊是剛性需求，為什麼雄獅不惜血本也要做？集團下一步的商機布局，著重在哪塊市場？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。