惠來扶輪社挺醫護 捐澄清醫院平等分院正壓採檢亭

有鑑於新冠疫情日趨嚴竣，國際扶輪3461地區台中惠來扶輪社今（21）日捐贈一座防疫正壓空調篩檢採樣亭給澄清醫院平等分院，這款正壓空調篩檢採樣亭最大特色是擁有彈性空間，大幅提高機動性，可為第一線醫護人員提供安全的作業環境。

今天的捐贈儀式，由國際扶輪3461地區總監薛秋雄及惠來扶輪社社長張順明主持，澄清醫院平等分院院長劉金明等人代表受贈，雙方攜手同心防疫。

據了解，全台扶輪社目前已陸續捐贈135座正壓空調篩檢採樣亭，共有115家醫療院所受惠。

薛秋雄表示，澄清醫院平等分院對社區民眾的醫療服務長期受到極高評價，醫療院所內的醫護人員在這次疫情中，為守護鄉親的健康，日以繼夜的在危險環境中工作，他代表國際扶輪3461地區致上最高敬意。

國際扶輪3461地區2021-22扶輪主題為「以服務改善人生」，所以台中惠來社社長張順明特別由該社社區服務經費提撥20餘萬元，捐贈正壓空調篩檢採樣亭，用實際行動支持澄清醫院平等分院為防疫辛勞的醫護人員，也貫徹其服務精神，以正能量改善社會和人生。

張順明表示，這款正壓空調篩檢採樣亭的優點是，可增加醫院在外進行快篩的機動性，亦能提高與社區的互動性，採用可移動式正壓無塵方型艙體、坐姿設計與前傾玻璃。

內部並規劃彈性醫護空間，艙體最多可裝載6名醫護人員進行採檢、檢驗和疫苗注射等各項作業，有效提升醫護人員在採檢時的安全性。

劉金明表示，目前正處於防疫的關鍵時刻，衷心感謝國際扶輪社3461地區和各扶輪社的捐贈義舉，這是對最前線醫護人員最大的支持與鼓勵。