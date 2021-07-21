惠來扶輪社挺醫護 捐澄清醫院平等分院正壓採檢亭
有鑑於新冠疫情日趨嚴竣，國際扶輪3461地區台中惠來扶輪社今（21）日捐贈一座防疫正壓空調篩檢採樣亭給澄清醫院平等分院，這款正壓空調篩檢採樣亭最大特色是擁有彈性空間，大幅提高機動性，可為第一線醫護人員提供安全的作業環境。
今天的捐贈儀式，由國際扶輪3461地區總監薛秋雄及惠來扶輪社社長張順明主持，澄清醫院平等分院院長劉金明等人代表受贈，雙方攜手同心防疫。
據了解，全台扶輪社目前已陸續捐贈135座正壓空調篩檢採樣亭，共有115家醫療院所受惠。
薛秋雄表示，澄清醫院平等分院對社區民眾的醫療服務長期受到極高評價，醫療院所內的醫護人員在這次疫情中，為守護鄉親的健康，日以繼夜的在危險環境中工作，他代表國際扶輪3461地區致上最高敬意。
國際扶輪3461地區2021-22扶輪主題為「以服務改善人生」，所以台中惠來社社長張順明特別由該社社區服務經費提撥20餘萬元，捐贈正壓空調篩檢採樣亭，用實際行動支持澄清醫院平等分院為防疫辛勞的醫護人員，也貫徹其服務精神，以正能量改善社會和人生。
張順明表示，這款正壓空調篩檢採樣亭的優點是，可增加醫院在外進行快篩的機動性，亦能提高與社區的互動性，採用可移動式正壓無塵方型艙體、坐姿設計與前傾玻璃。
內部並規劃彈性醫護空間，艙體最多可裝載6名醫護人員進行採檢、檢驗和疫苗注射等各項作業，有效提升醫護人員在採檢時的安全性。
劉金明表示，目前正處於防疫的關鍵時刻，衷心感謝國際扶輪社3461地區和各扶輪社的捐贈義舉，這是對最前線醫護人員最大的支持與鼓勵。
澄清醫院平等分院絕對會發揮醫療專業能力照護好每一位病患，防疫不但是一場對病毒的全面抗戰，也是一條漫長的道路，呼籲國人齊心防疫，全力配合防疫相關措施，團結一致才能安然通過這次考驗，逐漸回歸到正常的生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言