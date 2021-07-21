莫德納疫苗訂單爆量 李鍾熙：爭取現在交貨很困難

COVID-19變種病毒Delta來襲，全球瘋搶疫苗，曾參與今年部分疫苗採購的亞洲生技大會主席李鍾熙表示，莫德納疫苗今年已簽約尚待出貨訂單金額就有184億美元，訂單滿到不能再滿，可以想像台灣要爭取現在交貨有多困難。

一連5天線上舉行的2021亞洲生技大會（BIO AsiaTaiwan）今天開幕，包括諾貝爾生醫獎的麥可・霍頓（Michael Houghton）、生醫愛迪生/莫德納（Moderna）共同創辦人蘭格（Robert Langer） 等生醫界重量級專家在線上發表演說，共同探討疫後生技新時代產業大趨勢。

除了有超過百名講者將聚焦全球抗疫、先進療法、精準醫療、數位醫療及投資與區域合作5大主題進行專業演講外，包括李鍾熙、副總統賴清德、全球生技協會（BIO）總裁Michelle McMurry-Heath、台灣生物產業協會理事長吳忠勳等人也在線上致詞。

Michelle McMurry-Heath致詞指出，疫情爆發以來，全球已有17個疫苗發展計畫及後期臨床試驗出現，希望這次大會的討論，將有助於未來相關防疫研發和政策制定。

針對台灣爭取莫德納疫苗代工的機會，李鍾熙在生技大會線上記者會中表示，除了技術能力外，還要看有多少能量，如果能量太小，代工成本高就沒有競爭力。

李鍾熙表示，台灣在mRNA技術上還有一些距離，無論從能量或能力來看，依目前狀況看恐怕不容易，實驗室能做不代表可以真正量產，還差很遠，因為涉及的技術層面很多。

李鍾熙分析，產能不是蓋一座工廠就有，除了代工疫苗之外，平常不可能讓工廠閒置，要做不同產品才能維持營運，要有一定的投資報酬率；這牽涉到產業發展，需要有足夠的生意，才能放大產能。

他說，台灣也在研發國產疫苗，高端、聯亞都屬於重組蛋白疫苗，不過台灣還沒有量產mRNA疫苗的相關經驗，以現有產能來看，台灣要爭取疫苗代工可能不容易。

台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳則認為，儘管中研院在mRNA的技術已有初步成果，但中間還有很多關卡，難度非常大，代工或研發無論如何都需要跟原廠合作、談授權，從轉移技術到教會需要花很多時間，如果找一家就可以達到要求的量，通常不會去找到3或5家，因此代工廠商自己本身的量能很重要。

至於購買疫苗問題，李鍾熙說，今年他有參與一部分的疫苗採購，政府在今年2、3月有一些接觸，包括莫德納疫苗，但政府希望在6月前交貨，其實做不到，疫苗都非常難訂，需要等到明年。

李鍾熙透露，今年莫德納已簽約尚待出貨的疫苗金額高達184億美元，訂單已滿到不能再滿，台灣要去爭取現在交貨，可以想像有多困難。全球今年估計可以生產疫苗約100億至110億劑，換算全球如果每人2劑，還是不夠。

麥可・霍頓（Michael Houghton）在演講中也提到，COVID-19疫苗有進展，其研發的C型肝炎疫苗能引起廣泛的中和抗體，與CD4+和CD8+ T細胞免疫反應，預計將於2022年進入臨床一期試驗，2023年至2025進入臨床二期試驗。