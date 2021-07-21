新光三越鼓勵員工施打疫苗 為全體員工投保疫苗險

新光三越今（21）日宣布，為響應政府施打疫苗政策，鼓勵公司同仁踴躍施打疫苗，集團決定幫全台15家分店、以及子公司，包括新光三越文教基金會、新光影城、法雅客、[i]Store、草衙道，在新光三越百貨場域內工作的所有員工、專櫃同仁、警衛、清潔人員等，共超過2.2萬名員工投保疫苗險。

新光三越表示，今年5月中疫情爆發以來，新光三越業績僅剩三至四成，各個品牌夥伴、專櫃同仁承受前所未有的業績壓力，而每位同仁的背後，更代表著兩萬多個家庭的生計重擔。

為此，新光三越集團將為每一位員工投保疫苗險，藉此鼓勵大家踴躍施打疫苗，守護自己的健康，也保護他人的安全，也會持續配合政府落實各項防疫措施，提供讓員工安心、讓消費者放心的購物環境。